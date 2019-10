PSOE-A critica el descenso de "casi 50 millones" para autónomos y economía social en los Presupuestos de 2020

Publicado 25/10/2019 13:52:47 CET

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, y la secretaria general de UPTA-a, Inés Mazuela, atienden a los medios tras mantener una reunión. - UPTA-A

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha criticado este viernes el descenso de "casi 50 millones de euros" en las partidas destinadas a autónomos y economía social en los Presupuestos andaluces para 2020.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras mantener una reunión con representantes de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos en Andalucía (UPTA-A), donde ha afeado que al "Gobierno se le ha llenado la boca hablando de autónomos y resulta que hay un descenso en estas partidas". "Esa es la preocupación que tiene este Gobierno por los autónomos", ha apostillado.

Fiscal ha detallado que bajan "todos los capítulos" relacionados con los autónomos, a excepción de la partida de la tarifa plana a la Seguridad Social para los autónomos, que, a su juicio, tiene "un dudoso beneficio".

Así las cosas, ha apuntado que presentarán enmiendas a estos Presupuestos que girarán en torno a la tarifa plana, combatir el falso autónomo, mejorar las subvenciones al colectivo e impulsar el trabajo autónomo.

Por su parte, la secretaria general de UPTA-A, Inés Mazuela, ha considerado que las cuentas públicas presentadas por el Gobierno de PP-A y Cs para 2020 "no son los presupuestos del cambio y ha trasladado su desacuerdo con la bajada de todas las partidas relacionadas con los autónomos, a excepción de la tarifa plana, ya que "no produce el impacto deseado porque los negocios no se mantienen".

De esta manera, Mazuela ha pedido una "reorientación" de las políticas públicas a los autónomos y ha instado a poner en marcha medidas y políticas que vengan a consolidar y mantener los negocios.