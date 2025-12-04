El PSOE critica que la Diputación de Córdoba "incumple un acuerdo presupuestario" que afecta al taxi rural

El portavoz del PSOE en la Diputación, Esteban Morales (izda.), junto al portavoz de la Federación Andaluza del Taxi Autónomo, José Hoyo. - PSOE

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha advertido este jueves del "incumplimiento" por parte del presidente de la corporación provincial, el popular Salvador Fuentes, "de un acuerdo alcanzado con el Grupo Socialista en el marco del presente presupuesto que afecta directamente al sector del taxi rural".

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha comparecido acompañado del portavoz de la Federación Andaluza del Taxi Autónomo, José Hoyo, que integra al colectivo de taxistas rurales de la provincia, quien ha subrayado que este incumplimiento "es uno más de los que el PP de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Córdoba nos tiene acostumbrados".

Además, ha advertido que supone "un mazazo más al sector del taxi rural" y ha señalado que "recientemente la Junta de Andalucía canceló el programa de transporte de pacientes renales a través del taxi, un servicio que se venía prestando desde hace más de 30 años".

Por su parte, Morales ha señalado que este nuevo incumplimiento "no sólo representa una falta de respeto político hacia los acuerdos alcanzados, sino que evidencia que Salvador Fuentes abandona las políticas que pueden combatir la despoblación en los municipios más pequeños", al tiempo que ha añadido que "se deja de lado a un sector de pequeños autónomos que, pese a ser fundamentales para garantizar la movilidad en el ámbito rural, son ignorados por quienes se erigen en falsos defensores frente al Gobierno de España".

Por todo ello, desde el Grupo Socialista han exigido el "cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos" y han reclamado a la Diputación de Córdoba que "rectifique y apoye de manera decidida al sector del taxi rural, un servicio esencial para la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la despoblación en la provincia".