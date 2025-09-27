El PSOE critica que la Diputación de Córdoba "ha recortado a la mitad" las inversiones en El Carpio

EL CARPIO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y la diputada provincial socialista Desirée Benavides, han criticado en El Carpio (Córdoba) que el gobierno del PP en la institución provincial "ha recortado casi a la mitad las inversiones en gasto directo en el municipio en 2024, con respecto a la cantidad que percibía con el anterior gobierno socialista en la Diputación".

Así, según ha informado el PSOE en una nota, "de los 760.000 euros que recibió en 2022, El Carpio pasó en 2024 a obtener 390.000 euros, esto es, un 48,7% menos", lo que ambos han tildado de "maltrato a la provincia", y de un "reparto sectario en función del color político que gobierne en cada localidad".

Morales ha considerado necesario hablar de cifras "porque las cifras es el tiempo que necesita una madre en ser operada o el que necesita un niño para ver a su pediatra, facultativo que aquí en El Carpio no hay, o también el dinero que ha dejado de recibir el Ayuntamiento de El Carpio con el Gobierno del PP en la Diputación".

El portavoz socialista ha defendido que "Andalucía no se construye en los despachos, y que por eso los socialistas vamos a apostar por el municipalismo y no vamos a permitir que los ayuntamientos reciban menos fondos cuando más dinero tiene la Diputación, porque ése es el motivo por el que los colegios no se arreglan, o que los colectivos no tengan recursos para sus actividades ni los mayores espacio de esparcimiento".

En este sentido, ha acusado al PP de "abandonar" a El Carpio, por lo que ha avisado que, "si el PP quiere contar con nuestro apoyo para aprobar los Presupuestos de 2026, debe dedicar al menos un 20% del presupuesto a gasto directo en los ayuntamientos, porque se trata de una línea roja que no vamos a permitir que se rebase".

Por su parte, la diputada provincial Desirée Benavides y portavoz socialista en el Consistorio de El Carpio, ha recordado que "cuando yo era alcaldesa en 2022, El Carpio recibió 760.000 euros de la Diputación, y con ese dinero hicimos parques, mejoramos infraestructuras, comenzamos las obras del Palacio Ducal y de diferentes calles o iniciamos la remodelación de los Jardines de Mariana Pineda, obras que acaban de terminar dos años después, lo que puede servir de ejemplo de la chapuza de un gobierno local y de un alcalde ausente", Carlos Peláez (PP).

Benavides ha contrapuesto su etapa con los fondos destinados en 2024 por el Gobierno del PP en la Diputación, 390.000 euros, "pero lo peor de todo es que un año y pico después los proyectos para los que estaba destinado ese dinero no se han ejecutado, como los aparcamientos de la calle del colegio o las pistas de la barriada Duque de Alba", según ha lamentado la portavoz socialista, quien ha llamado a los vecinos a confiar en el PSOE, "para revertir la situación".