PSOE critica que la Diputación de Granada "no atienda" la demanda de Otura de mejorar la avenida del Suspiro del Moro

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha denunciado que el gobierno del PP en la institución provincial "no atienda" las demandas del municipio de Otura para mejorar la seguridad de una "travesía esencial" para la zona como la avenida del Suspiro del Moro, "por la que transitan a diario más de 8.000 vehículos".

El diputado provincial José María Villegas, junto a otros miembros del grupo socialista en la Diputación y al alcalde de Otura, Nazario Montes, ha censurado esta actitud del gobierno provincial, "pese a que el Ayuntamiento ha reiterado esta reivindicación en varias ocasiones".

"Una actuación necesaria de reasfalto y mejora en una vía que también da servicio a los municipios de Dílar y Gójar", ha subrayado Villegas para apuntar que la Diputación "tiene que estar para atender las necesidades de los pueblos, especialmente donde tiene competencias directas que es en las carreteras provinciales".

En el presupuesto de 2026 "hemos echado en falta una inversión importante y una apuesta decidida por la mejora de las carreteras. Con una dotación de un millón de euros escasos no hay para absolutamente nada", ha apostillado.

En cambio, el socialista ha afeado al gobierno de Francis Rodríguez que destine los recursos públicos de todos los granadinos a actuaciones que "nada tienen que ver con el objeto y la razón de ser de la Diputación, que debe ser garante de la vertebración de toda la provincia dentro de unos parámetros de solidaridad y de sostenibilidad de todos los municipios, principalmente en los más pequeños".

"Lamentablemente, la apuesta fundamental en las cuentas para el próximo año es por los municipios grandes. Como viene siendo la tónica habitual, el presidente de la Diputación y del PP de Granada atiende a unos parámetros partidistas más que a la esencia de la propia Diputación", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Otura, Nazario Montes, ha pedido al gobierno provincial del PP que "deje la desidia y el abandono para dar respuesta a este clamor vecinal. No se trata solamente del hundimiento de la calzada o de ir sorteando baches, sino que es una cuestión de seguridad".

"¿Qué le hemos hecho las y los vecinos de Otura a la Diputación para que no nos arregle ni asfalte la avenida del Suspiro del Moro por la que pasan 8.000 vehículos diariamente?", se ha preguntado Montes para apuntar que hasta en cuatro ocasiones el Ayuntamiento ha aprobado en pleno sendas mociones para reivindicar esta actuación.

Por último, ha recordado que desde que en 2018 que el Ayuntamiento realizó obras de mejora de saneamiento y posteriormente la Diputación, a través del Plan de Carreteras, procedió al asfaltado de la vía "no se ha realizado ninguna actuación en materia de conservación de carreteras".