El PSOE critica la "falta de respuesta" a la petición de información sobre informes de urgencia de La Colada

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha criticado este martes "la falta de respuesta del Gobierno del PP" ante la solicitud de información registrada el pasado 10 de octubre relativa "a la tramitación por vía de urgencia de las actuaciones vinculadas al embalse de La Colada", recalcando que "cinco meses después de haber ejercido su derecho de acceso a la información", el PSOE no ha recibido "ninguna contestación por parte del presidente de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) y presidente de la Diputación, Salvador Fuentes".

En este sentido y en una nota, los socialistas han detallado que la solicitud presentada "requería copia o acceso a los informes técnicos, jurídicos o administrativos que justificaron la tramitación urgente de las actuaciones relacionadas con la conducción de agua desde La Colada", así como "las inversiones complementarias en la ETAP de Sierra Boyera, los depósitos de Cuartenero y los sistemas de bombeo".

Asimismo, se solicitaba conocer "qué órgano emitió dichos informes, en qué fecha, bajo qué fundamento técnico o normativo se avaló la urgencia y cuál fue su relación con el procedimiento de contratación o ejecución de las obras".

En este contexto, desde el Grupo Socialista han calificado de "grave" que una "petición formal, vinculada al ejercicio legítimo del control institucional, permanezca sin respuesta durante cinco meses", añadiendo que "el silencio no puede ser la forma de gobernar una institución pública. La transparencia no es una opción política, es una obligación legal y democrática", han señalado los socialistas.

El PSOE ha subrayado que las actuaciones en La Colada han supuesto "decisiones técnicas, económicas y administrativas de gran relevancia", por lo que "resulta imprescindible que se esclarezcan los fundamentos que motivaron su tramitación por vía de urgencia".

"Si existen informes que justifican esa urgencia, deben facilitarse sin dilaciones. Y si no existen, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. Lo que no es aceptable es bloquear la información y eludir el control democrático", han aducido.

Para concluir, el Grupo Socialista ha advertido que continuará ejerciendo "todas las acciones políticas e institucionales necesarias para garantizar el acceso a la documentación solicitada y el cumplimiento efectivo de los principios de transparencia y buen gobierno". "La Diputación de Córdoba no pertenece al PP, es una institución pública que debe rendir cuentas. Gobernar no es ocultar información, es asumir responsabilidades", han apostillado.