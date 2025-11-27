PSOE critica "el festival de mentiras" de Juanma Moreno sobre la provincia de Jaén en el Debate de la Comunidad

Archivo - Imagen de archivo de una intervención de Víctor Torres en el Parlamento andaluz - PSOE - Archivo

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía haya desplegado "un festival de mentiras" sobre una provincia como la de Jaén que "ya se ha cansado de sus anuncios fraudulentos y de sus promesas incumplidas".

El parlamentario socialista Víctor Torres ha apuntado en un comunicado que "la mentira estrella del día ha sido asegurar que a final de año se van a adjudicar las obras" de la Ciudad Sanitaria de Jaén, cuando "lo único que van a adjudicar en ese solar es un tanque de tormentas". "No va a poner ni un solo ladrillo de la Ciudad Sanitaria. Como tampoco ha puesto ni un solo ladrillo de la Ciudad de la Justicia en siete años", ha afirmado Torres.

Asimismo, ha afeado al presidente que haya sacado pecho de financiación universitaria "cuando tiene a la Universidad de Jaén amenazada desde hace casi cuatro años, con un estrangulamiento financiero que no acaba de disiparse y que el propio rector ha venido denunciando en este tiempo".

Por otro lado, ha tachado de "increíble" que se cuelgue medallas con el tranvía de Jaén, cuando lleva siete años "sin ponerlo en marcha" y el único partido que lo ha boicoteado siempre "es el PP" mientras "no ha parado de invertir millones de euros para impulsar obras de metros y tranvías en Sevilla, Málaga, Granada o Cádiz".

Torres ha añadido que "en carreteras no ha mentido, porque directamente no ha citado a Jaén para nada, sólo ha hablado de inversiones en autovías y rondas de otras provincias". "En Jaén, el PP no tiene nada de nada, ni autovías, ni los distribuidores de la capital", ha detallado el parlamentario socialista.

Además, ha resaltado que "la burla final" de Moreno han sido sus palabras sobre Linares (Jaén), ciudad "en la que no hay ni una sola inversión relevante, ni un solo proyecto potente, que haya sido ejecutado por la Junta de Andalucía".

Como ejemplo, Torres ha hecho referencia a tres grandes actuaciones que suman siete años "en blanco" porque "con Moreno Bonilla, no hay nada del Puerto Seco, no hay nada de la playa de vías de Santana y no hay nada de la conexión del ramal de Vadollano con la vía general".