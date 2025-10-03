El PSOE critica que el gobierno local del PP en Córdoba "ha suprimido de facto" el Programa Agente Tutor

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este viernes que el gobierno local del PP "ha suprimido de facto el Programa Agente Tutor", lo que el Grupo Socialista considera "un retroceso en los recursos y acciones" que el Consistorio realiza en materia de prevención de la violencia de género.

Por eso, según ha informado el PSOE en una nota, el Grupo Socialista llevará al Pleno municipal una moción relativa a esta cuestión, pues, "a pesar de que dentro de la programación educativa de la página del Ayuntamiento esté la posibilidad de que los centros se puedan acoger al Programa Agente Tutor, la realidad es que son ya varios los centros educativos, sus equipos directivos, los que se han encontrado con una negativa por respuesta al solicitar las charlas de violencia de género, de delitos de odio y de igualdad que, entre otras, realizaban estos agentes tutores".

"Como cada septiembre, los centros escolares solicitan al Ayuntamiento las distintas actuaciones que quieren que los agentes de la Policía Local lleven a cabo en sus centros, y después de tener que insistir, ante la callada por respuesta, se les ha informado de que el Ayuntamiento ha decidido que la Policía Local no seguirá dando este servicio", según ha afirmado Moya.

Es más, "el concurso audiovisual que se realizaba en centros de Educación Primaria y Secundaria sobre igualdad, violencia de género, seguridad vial, consumo de alcohol y otras sustancias o delitos de odio, entre otros riesgos que tienen nuestros jóvenes, y la correspondiente gala de entrega de premios que se realizaba, ya no tendrá lugar. Sólo les ha durado el apoyo a este proyecto tres años", ha indicado Moya.

El Programa Agente Tutor, según ha recordado Moya, "es un programa que hasta el curso pasado ha ido aumentando el número de alumnado al que se alcanzaba con esta formación y sensibilización, llegando a actuar con una población de entre 16.000 y 23.000 menores, sobre todo en colegios e institutos. También ha llegado a la población reclusa, el Ejército e incluso algún centro de mayores. Además, realizan actuaciones directas con el alumnado cuando se encuentran con casos reales que deben atender, asesorando e informando también a profesores y padres sobre cómo proceder sobre todo conforme a Ley".

La edil ha proseguido señalando que, "ante la alarma que supone que los centros educativos estén recibiendo las negativas a este programa", el PSOE se ha informado y, "efectivamente, la plantilla que conformaba la unidad de agentes tutores ha pasado de siete a dos personas, que se dedicarán única y exclusivamente a la educación vial".