El PSOE critica que los impuestos de Carazo para 2027 consolidan "el sablazo al bolsillo" de los granadinos

La concejala portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, y la también edil socialista y responsable de Economía del grupo, Eva Fernández, han criticado en rueda de prensa el proyecto de ordenanzas fiscales del PP. - PSOE GRANADA

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado en rueda de prensa el proyecto de Ordenanzas Fiscales presentadas por el equipo de gobierno del PP para el ejercicio 2027. La portavoz socialista, Raquel Ruz, acompañada por la concejala y responsable del área de Economía del grupo, Eva Fernández, ha criticado que "los impuestos de Carazo consolidan el sablazo al bolsillo de los granadinos".

Durante su comparecencia, Ruz ha aseverado que la propuesta tributaria para 2027 confirma que la alcaldesa "vuelve a mentir a la ciudadanía y a incumplir sus promesas electorales". Según ha argumentado la portavoz, lejos de aplicar la bajada de impuestos prometida durante la campaña, la gestión del PP se despide consolidando la mayor carga impositiva en la historia reciente de la capital.

"Desde el primer día subió todos los impuestos y esa presión fiscal se mantiene a día de hoy en el último año de su mandato. Tenemos la presión fiscal más alta de la historia de este ayuntamiento, nunca se han pagado tantos impuestos como con la señora Carazo", ha enfatizado.

Ruz ha cuestionado de forma directa el destino de este esfuerzo recaudatorio solicitando explicaciones sobre la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

En este sentido, ha lamentado que las cuentas municipales reflejen los contratos de limpieza y mantenimiento "más caros de la historia" sin que eso se traduzca en una mejora real del entorno urbano. "¿Nos cuesta más dinero a los granadinos para qué? ¿Estamos viendo resultados? ¿Estamos viendo más limpieza en las calles o más mantenimiento? La gente va a pagar más por los servicios públicos y está pagando más impuestos que nunca", ha manifestado.

CRITICAN "INACCIÓN ANTE VIVIENDA Y CASTIGO A COMERCIO DE BARRIO"

En materia de políticas sociales, la portavoz del PSOE ha acusado al ejecutivo local de tener "cero sensibilidad social" y de no utilizar la fiscalidad municipal como una herramienta para aliviar las dificultades de los sectores más vulnerables o de la economía local.

Ruz ha señalado que el PP derogó el recargo del IBI a las viviendas vacías de grandes tenedores aprobado en el mandato anterior y que sigue rehusando subir la carga tributaria a los pisos turísticos que encarecen el mercado del alquiler.

Asimismo, la edil ha señalado que el proyecto de 2027 afianza el castigo al tejido comercial de proximidad, al mantener la subida del 40% en el IBI impuesta en ejercicios pasados a más de 2.500 pequeños establecimientos.

"Resulta que los más afectados por las crisis del comercio sufren este incremento mientras no se toca a las grandes superficies. Menos fotos en los comercios tradicionales y más medidas reales de apoyo", ha reclamado, y ha afeado también que no se hayan aceptado las bonificaciones para jóvenes con hipoteca, familias monoparentales o la exención de la tasa de vados para los Centros de Día de mayores.

"BONIFICACIÓN RIDÍCULA" PARA CALDERAS Y AEROTERMIA

Respecto a las medidas ambientales anunciadas por el equipo de gobierno, el PSOE ha calificado de 'Greenwashing' y "postureo verde" la bonificación del 10% en el IBI por la sustitución de calderas contaminantes por sistemas de aerotermia.

La portavoz ha explicado que la legislación estatal permite elevar dicho beneficio fiscal hasta el 50%, por lo que la cifra propuesta por el PP "prácticamente no mejora la situación de quien hace esa inversión y tan solo responde a la necesidad de vender un titular tras el que no hay nada".

Ruz ha añadido que esta medida contrasta con la eliminación de la bonificación al rodaje para vehículos de más de 30 años, aplicable sin que paralelamente se haya ofrecido un mejor servicio de transporte público.

Por todo ello, el grupo municipal socialista ha anunciado que en la comisión de este viernes exigirá la retirada formal o la corrección profunda del proyecto de ordenanzas para el próximo año.

"Estamos ya hartos de los titulares vacíos y del postureo de la señora Carazo cuando la vida de los granadinos está cada vez peor. No vamos a permitir que se rían de la ciudadanía una vez más y exigiremos que las ordenanzas sean una herramienta que realmente mejore la vida de los vecinos y vecinas", ha concluido Ruz.