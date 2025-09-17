El PSOE-A critica que la Junta estaba "de vacaciones" durante los primeros brotes de gripe aviar y lamenta "la tardanza"

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE-A, Verónica Pérez, ha acusado este miércoles a la Junta de falta de previsión y de haber actuado tarde frente a los primeros casos de gripe aviar detectados en la comunidad.

Pérez ha recordado --en una pregunta formulada en comisión parlamentaria-- que en primavera ya se habían registrado casos en Badajoz y Portugal, que en julio aparecieron patos muertos en el parque de María Luisa de Sevilla --cerrado el 11 de septiembre-- y que a finales de agosto se hallaron gansos muertos en el parque del Tamarguillo. Asimismo, ha señalado que el 5 de septiembre se produjo un foco en una granja de Huelva con 8.500 aves muertas o sacrificadas y que se extendieron los focos a municipios de Sevilla y Huelva.

"Han tenido que morir más de un centenar de aves en Sevilla capital para que ustedes reaccionen. No aprueban un protocolo hasta el 10 de septiembre, cuando los primeros casos se dieron en julio. Han demostrado ser un desastre, sin planificación ni previsión", ha señalado Pérez, criticando además que la consejera y el presidente de la Junta estuvieran "de vacaciones" mientras se producían los primeros brotes.

En su turno de respuesta, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha defendido que la actuación de la Junta se ajustó a los protocolos epidemiológicos establecidos, precisando que "el nivel 2 de alerta se activó el 8 de septiembre, cuando el Ministerio certificó los focos, ni antes ni después".

García ha reprochado al PSOE que "durante años hicieron la vista gorda con el virus del Nilo, que afectaba a personas y no a aves, sin protocolizar ni gestionar nada". Ha insistido en que los protocolos "han funcionado" y ha explicado que el único nuevo fue el relativo a la actuación en colaboración con ayuntamientos para parques públicos, "porque antes no existía".

La consejera ha concluido destacando la coordinación con las consejerías de Salud y Agricultura, así como con los ministerios de Agricultura y Sanidad, y ha pedido a la oposición "mesura en las declaraciones" al tratarse de "un tema de salud pública".