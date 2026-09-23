PSOE-A critica que la Junta y el PP-A "permanentemente" buscan "confrontar con el Gobierno" por la crisis en Ceuta

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Máquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 23 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha criticado este miércoles que el PP-A y el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno "permanentemente" se están dedicando a "confrontar" con el Ejecutivo central en torno a la "crisis" que se vive en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes que se produjo a finales del pasado mes de julio.

Así lo ha indicado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que, a preguntas de los periodistas, ha subrayado que la situación que se vive en Ceuta es "muy compleja", así como que, "desde el primer momento", lo que han dicho desde el PSOE-A es que confían "plenamente en la responsabilidad y en la gestión del Gobierno de España en esta crisis que es muy compleja".

"A medida que han ido pasando los días, somos plenamente conscientes de que desde el Gobierno de España se ha ido intentando ofrecer soluciones con todas las herramientas posibles y con la mejor de las voluntades, y en ese sentido, poco más que añadir", ha abundado María Márquez.

Dicho esto, se ha hecho eco de la propuesta de declaración institucional que el Grupo Popular ha presentado en relación a la crisis en Ceuta de cara al Pleno del Parlamento convocado para la próxima semana, y al respecto ha señalado que, aunque saben que este es "un conflicto que evidentemente compete al Gobierno de España", que es "quien ejerce sus responsabilidades en la gestión" del mismo, las comunidades autónomas también tienen "competencias" y pueden "ayudar, contribuir".

"No vale sólo con criticar y con dedicar todo el rato a la confrontación política, a la crítica y a ver cómo podemos confrontar con el Gobierno de España, que es lo que hace el Partido Popular y lo que hace la Junta de Andalucía permanentemente", ha censurado María Márquez.

En ese punto, ha remarcado que, este pasado martes, en otra rueda de prensa, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, señaló que había "1.200 plazas disponibles" en Andalucía para acoger a "niños, chiquillos" migrantes no acompañados, y se ha preguntado "por qué la Junta de Andalucía", que firmó con el Gobierno de Ceuta, también del PP, en la anterior legislatura, "un acuerdo para que vinieran menores a los centros de acogida" andaluces, ahora no se ofrece a acogerlos, teniendo "1.200 plazas libres".

En esa línea, la dirigente socialista ha criticado que la Junta "no está ofreciendo en el ámbito de sus competencias la colaboración, la posibilidad de gestión, la responsabilidad de ayudar también al Gobierno" de España para dar "humanidad ante un conflicto con tantas aristas y tan difícil como el que se está viviendo en Ceuta".

María Márquez ha agregado que, "cada vez que sale este tema, es importante, por el nivel de tensión que hay en la sociedad, que todos miremos cómo podemos aportar nuestro granito de arena", y "ya está bien de espectáculos por parte del Partido Popular, y de intentar arañar un puñado de votos con una tragedia tan difícil y tan compleja como la que se está viviendo en Ceuta", según ha zanjado.