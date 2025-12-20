PSOE-A critica que Moreno desmantele servicios públicos y no aproveche fondos "récord" del Estado: "Está en el postureo"

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca. - PSOE-A

GRANADA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha lamentado que, frente a la realidad de las familias andaluzas, el presidente andaluz, Juanma Moreno, "esté en la pose, en las galas, en las fotos y en el postureo" y ha criticado el PP-A esté "desmantelando los servicio públicos" y "no aproveche los fondos récord del Estado y solo busque el beneficio de sus cuatro amigos".

Así lo ha dicho Cuenca, que ha mantenido este sábado un encuentro, junto a la secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, con familias del Centro de Atención Temprana San Rafael en Granada, donde ha criticado la decisión del Gobierno andaluz del PP "querer cerrarlo, lo que fastidia la vida a las familias en plenas fiestas navideñas".

"Mientras Moreno Bonilla está en su nube y en su campaña de marketing particular, nosotros estamos en el día a día, con las madres y las familias que sufren el desmantelamiento de sus derechos fundamentales", ha asegurado Cuenca, quien ha advertido que "miles de andaluces están diciendo ya basta ya ante el deterioro de los servicios públicos".

Para Cuenca, ante el inicio del nuevo calendario electoral, el PSOE-A es "la alternativa preparada, formada y cerca de la realidad", frente a un PP que, ha incidido, "desmantela los servicios públicos y los derechos de los andaluces".

Así, ha señalado que el PSOE está "más fuerte que nunca" y cuenta "con la mejor candidata --María Jesús Montero--, una mujer a la que sí le duele y sí le preocupa Andalucía, a diferencia del actual presidente de la Junta".

Ha insistido en que el PSOE tiene definida "una alternativa clara en defensa de lo que le duele a las familias andaluzas", por lo que ha contrapuesto su gestión a la del PP, que "a pesar de contar con más dinero que nunca, no es capaz de resolver los problemas de la ciudadanía".

Al respecto, ha criticado la "nefasta gestión" de la Junta de Andalucía, que está siendo "incapaz de aprovechar la transferencia histórica de fondos públicos realizada por el Gobierno de España". Según el portavoz socialista, mientras Montero "garantiza que Andalucía tenga más recursos que nunca, el PP los desaprovecha en la gestión diaria".

En este sentido, Cuenca ha reprochado que el Gobierno de Moreno no utilice estos recursos para defender los servicios públicos, "sino para buscar la fórmula de que económicamente le vaya mejor a los cuatro amigos de Moreno Bonilla y del PP".