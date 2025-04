PSOE-A critica que Moreno "pelea por dónde se sienta" en la final de Copa teniendo los "peores datos" en dependencia

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha acusado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de protagonizar un "ridículo espantoso" al "pelear" por "dónde se sienta" en el palco de la final de la Copa del Rey de fútbol, celebrado el pasado sábado en Sevilla, mientras que, paralelamente, Andalucía presenta "los peores datos" a nivel nacional en materia de espera para acceder a la prestación por dependencia.

Es una reflexión que el portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A ha trasladado este lunes en una rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla que se ha podido celebrar con normalidad antes del inicio del apagón eléctrico que a nivel nacional ha afectado a España desde las 12,30 horas aproximadamente.

Francisco Cuenca se ha producido así después de que Juanma Moreno criticase este pasado domingo el uso del protocolo para "desplazarle" durante la final de la Copa del Rey, en la que ocupó en el palco del estadio de La Cartuja de Sevilla un asiento dos lugares a la izquierda del rey Felipe VI, mientras que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero --que también es secretaria general del PSOE-A-- se ubicó a la derecha del monarca, en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El portavoz del PSOE-A ha sostenido que "la derecha" en Andalucía "está muy nerviosa, inquieta", y "se pasa el día haciendo el ridículo más espantoso", y en este caso "peleando" por ver "dónde se sientan".

"Se están muriendo nuestros abuelos, nuestros padres, esperando un certificado para la dependencia, siendo Andalucía la que peor datos en gestión de dependencia tiene de toda España, y está Moreno Bonilla discutiendo de dónde se sienta, si en un lado o en otro", ha criticado en esa línea Francisco Cuenca.

El portavoz del PSOE-A ha sostenido que se trata de "una falta de respeto" y "una vergüenza" para las familias andaluzas, además de "un auténtico atentado, porque demuestra la incapacidad de un Gobierno que debería estar pendiente de solucionarle los problemas a los andaluces", como los que se dan en materia de dependencia o sobre la situación de la sanidad pública, y "no estar" pendiente de "ver dónde me siento, con quién me siento y dónde me toca la foto".

"Me parece lamentable", ha aseverado Francisco Cuenca, que ha subrayado que "prácticamente hay que esperar 600 días" en Andalucía para acceder a "un certificado" sobre la situación de dependencia, "duplicando el tiempo de espera" de media de las comunidades autónomas, y hay "gente mayor" que, "por desgracia, se va muriendo mientras esperan" dicho certificado.

El representante del PSOE-A ha aseverado que, "si en vez de estar pendiente de dónde se sienta, de embroncarse con el Gobierno de España", el presidente de la Junta echase "una mano", le "iría bastante mejor a Andalucía", y ha insistido en criticar que Moreno "está en la bronca, en la confrontación o en el juego de las sillas, en vez de estar pendiente de los intereses de los andaluces y de lo mucho que necesitan como soluciones", ha concluido.