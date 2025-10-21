PSOE critica un "nuevo agravio" de Moreno al Centro Lorca de Granada por "incumplir sus compromisos presupuestarios"

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha criticado este martes el "agravio constante y deliberado" de la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, hacia Granada en la gestión cultural, con especial hincapié en la financiación del Centro Federico García Lorca, cuyo nuevo presupuesto se aprobó el lunes "sin que el Gobierno andaluz haya realizado las aportaciones comprometidas, que sí han ejecutado el resto de administraciones que forman parte del Consorcio".

Así, Ruz ha recalcado que en el ejercicio anterior, el Ayuntamiento de Granada, el Gobierno de España y la Diputación de Granada realizaron un "esfuerzo ejemplar, doblando su aportación económica al Centro Lorca, mientras que la Junta de Andalucía se quedó de brazos cruzados, racaneando la financiación y mirando a otro lado".

Ha señalado que, "aunque la Junta ha mejorado su aportación este año, está lejos aún de doblar la cantidad aportada en 2024, tal y como se comprometió en la firma del protocolo del 5 de junio de 2024" y ha contrapuesto la gestión del resto de instituciones "con el incumplimiento de la Junta de Andalucía bajo la presidencia de Moreno Bonilla, que no cumple, no dobla, y nos maltrata financieramente".

Para la socialista, "este no es un incidente aislado; es un patrón de conducta de suma gravedad, ya que mientras le niega a Granada el presupuesto digno para el Centro Lorca, lo multiplica y se lo lleva a Málaga".

La portavoz ha expuesto datos que, según el Grupo Socialista, muestran que la Fundación Picasso en Málaga recibe de la Junta una financiación que es hasta diez veces mayor que la que se otorga al Centro Lorca en Granada", hecho que ha tildado de "inaceptable".

Al respecto, se ha referido a los 4,37 millones de euros para 2025 que el museo malagueño recibió del Gobierno andaluz frente a los "escasos" 428.000 euros que se aprobaron el lunes para Granada. Todo ello, en un "momento crucial para la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031" de Granada.

Por su parte, el concejal del PSOE Juan José Ibáñez ha condenado el "maltrato financiero" al Centro Lorca y ha criticado que la Consejería de Cultura haya "excusado el incumplimiento diciendo que el compromiso de 2024 fue solo un protocolo sin obligación administrativa ni jurídica".

Ambos ediles han coincidido en que este "ninguneo" se produce en un contexto de candidatura a Capital Cultural Europea "donde Federico García Lorca debería ocupar un espacio primordial".

"Nosotros no queremos más que nadie, pero no debemos conformarnos con menos que otro", ha concluido Ibáñez, señalando que el PSOE seguirá denunciando este trato, ya que ni el Ayuntamiento ni la Diputación de Granada, a su juicio, "están alzando la voz ante el desprecio de la Junta".