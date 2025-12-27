PSOE-A critica "nuevo hachazo" de la Junta a familias vulnerables al "bloquear más de 46 millones de euros en ayudas"

Archivo - El secretario de Servicios Sociales del PSOE-A y diputado autonómico, José Luis Ruiz Espejo, en una imagen de archivo - PSOE-A - Archivo

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado este sábado "un nuevo hachazo" del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "sobre más de 46 millones de euros destinados al Programa de Asistencia Material Básico (Tarjetas Monedero) y que afecta a más de 20.000 familias vulnerables andaluzas".

Así, ha advertido de que "mientras Andalucía lidera las tasas de pobreza infantil en España, el Ejecutivo del PP mantiene paralizada una ayuda vital que debería estar en manos de las familias desde principios de año", lo que, a su juicio, demuestra "una incapacidad de gestión que raya en la crueldad al haber recortado previamente la Renta Mínima de Inserción Social en 2024".

"Es un bloqueo sistemático", ha aseverado Ruiz Espejo, que ha exigido al presidente andaluz que "abandone de una vez la estrategia de anuncios vacíos y propaganda" para "centrarse en la puesta en marcha inmediata del reparto de estas tarjetas".

El dirigente socialista ha advertido de que el "daño causado" a las familias vulnerables "no admite más excusas ni más publicidad institucional" y ha instado a Moreno "a cumplir con su obligación de atención social directa, una competencia que es exclusiva de la Junta de Andalucía y que el PP está dejando morir por pura desidia".

Ruiz Espejo ha detallado que el objetivo de estas tarjetas "no es otro que hacer frente a la privación material mediante alimentos y/o prestación de asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, en particular a los y las menores, y establecer medidas de acompañamiento que apoyen su inclusión social. Así como respetar la dignidad y evitar la estigmatización de las personas más desfavorecidas, y que posibilite que los alimentos y/o la asistencia material básica se proporcionen tanto de forma directa como indirecta".

Al respecto, Ruiz Espejo ha recordado que el nuevo modelo impulsado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) "supuso un avance histórico al sustituir el reparto directo de alimentos por las tarjetas monedero", un sistema que "respeta la dignidad y evita la estigmatización de los más pequeños".

Sin embargo, el dirigente socialista ha afeado que, "pese a que el Ministerio de Derechos Sociales gestionó un periodo transitorio durante 2024 a través de Cruz Roja para que las comunidades preparasen su gestión, la Junta ha sido incapaz de hacer los deberes a tiempo, dejando a más de 20.000 familias en el limbo desde el pasado 31 de marzo, cuando caducó la carga del último trimestre".

"Es incomprensible que Moreno mantenga bloqueados 23 millones de euros de 2025 y retrase otros 23 millones para 2026, cuando el Gobierno de España incluso les ha liberado del 3% de cofinanciación obligatoria que marca Europa", ha criticado Ruiz Espejo.

Para el secretario socialista, "resulta sangrante" que la Consejería de Inclusión Social "critique al Ministerio mientras demuestra ser mucho peor gestora, perdiendo un tiempo precioso que las familias que sufren privación material severa no tienen".

Por último, también Ruiz Espejo se ha sumado "a las quejas del Defensor del Pueblo Andaluz y de diversas ONG ante los "retrasos injustificados de la Junta de Andalucía". Por ello, ha instado al Gobierno andaluz a que "escuche a la calle" y "reactive el programa destinado a mejorar la vida de miles de familias andaluzas que lo necesitan".

"Moreno no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el dinero de los andaluces se queda en las cuentas de la Junta en lugar de llenar las neveras de quienes más lo necesitan", ha concluido.