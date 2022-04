El PSOE critica "el oscurantismo" ante la subvención para la compra de un autobús

CÓRDOBA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha criticado este miércoles "el oscurantismo y la falta de transparencia con la que trabaja el equipo de gobierno que preside José María Bellido", de modo que "el último episodio se ha vivido en el consejo de administración de Aucorsa, cuando se ha abordado la subvención que ha solicitado el Consistorio al Gobierno de España para la compra de un autobús, una ayuda que va ligada también a la compra de 14 camiones para Sadeco".

En una nota, el edil ha aseverado que "a pesar de la insistencia, el presidente de la empresa pública de autobuses no ha dado ninguna explicación sobre este asunto antes de someterlo a votación de los consejeros, que son, en la práctica, el órgano de contratación".

"No han dado a conocer ni cuál es la cuantía que ha pedido el Ayuntamiento para la compra de este autobús, ni qué ocurrirá si el Consistorio al final no puede aportar el resto del dinero necesario al margen de la subvención", ha dicho Romero, quien ha señalado que "dejan condicionada la compra a que el Ayuntamiento ponga el dinero y si no lo compran, retirarán la licitación".

A su juicio, "la mala gestión del equipo de gobierno en este caso puede traer graves consecuencias para la ciudad, porque se pueden perder más de ocho millones de euros en ayudas". Así, ha recordado que "han sido los responsables del gobierno de Bellido los que se han equivocado al pedirla porque, como siempre, no se han leído las bases de la convocatoria de la subvención", entre otros aspectos que ha expuesto.