PSOE-A critica el "Pleno de la vergüenza" celebrado en el Parlamento con un Juanma Moreno ausente

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía, tras el Pleno extraordinario del Parlamento regional sobre sanidad celebrado este viernes, al que llaman "Pleno de la vergüenza", han criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP) por haber estado ausente.

"No merece ser presidente de Andalucía. No le importa la sanidad pública", señala en un comunicado el portavoz de Salud del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Carnero, quien ha dejado claro que Moreno Bonilla "no merece ser presidente" teniendo en cuenta su "ausencia" del relevante pleno extraordinario que se ha llevado a cabo en el Parlamento, con el objetivo de que se abordara la situación de "caos sanitario" que hay en la región. "Está ausente del Pleno y de Andalucía. No le importa la sanidad pública", ha sentenciado.

Carnero ha lamentado que Moreno haya preferido estar de campaña electoral en Castilla y León antes que en su región abordando la situación sanitaria en el citado Pleno, en el que sí estuvo el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas. "Ha sido el Pleno de la vergüenza ante un presidente ausente. Con su ausencia de Andalucía solo demuestra que también está ausente de la dirección de las políticas de los andaluces", ha aseverado.

Según ha advertido Carnero, "los usuarios de la sanidad pública ya sabíamos que Moreno Bonilla pasa olímpicamente de ella, pero ayer lo evidenció en este importante pleno extraordinario para hablar de sanidad pública". Así, con Moreno en Salamanca en un acto de campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León, el portavoz socialista ha subrayado que Andalucía "no merece un presidente así".

"Los andaluces no merecen un presidente ausente del Parlamento y ausente de Andalucía, sino que merecemos un presidente que se preocupe del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), que se preocupe por la comunidad", ha apostillado.

Carnero ha lamentado que a Moreno "no le importe la sanidad pública" y "no gestione". "No le importa lo que ocurre en Andalucía. La realidad es que lleva a este gobierno por una deriva muy peligrosa, pero lo que nos preocupa más es que lleva a Andalucía por*una deriva más peligrosa aún", ha concluido.