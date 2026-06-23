El PSOE critica la "propaganda" de la Junta con la PAC mientras "oculta" la ayuda estatal al campo cordobés

La parlamentaria del PSOE por Córdoba Victoria Fernández. - PSOE

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Victoria Fernández ha criticado este martes que el Gobierno andaluz del PP "haga propaganda con los trámites administrativos ordinarios de la PAC mientras oculta los más de 200 millones en ayudas estatales que el Gobierno de España destina al campo cordobés, para solventar los daños acontecidos por el tren de borrascas, de los que ya se han pagado 196 millones en un primer listado de beneficiarios".

Según ha informado el PSOE en una nota, Fernández ha lamentado, además, el anuncio realizado ayer lunes por la Junta de Andalucía "sobre el supuesto balance del año agrícola", opinando la paralamentaria socialista que se trata de "un nuevo ejercicio de propaganda del PP, que no refleja la realidad del sector ni permite evaluar con rigor la campaña agraria".

Fernández ha recordado que, "a estas alturas del año todavía no se conocen los resultados de cultivos de siembra primaveral, como el maíz o el girasol, ni el impacto que puedan tener las altas temperaturas y las olas de calor durante el verano. Hacer un balance en el mes de junio carece de sentido cuando aún queda una parte fundamental de la campaña por desarrollar. El verdadero balance deberá hacerse a final de año", ha señalado, en respuesta a los datos aportados ayer por el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina.

Fernández ha advertido, además, que la Junta "está presentando como un éxito de gestión lo que no son más que trámites administrativos ordinarios de la PAC". En este sentido, ha explicado que "hasta mediados de junio se han abonado en Andalucía alrededor de 1.168 millones de euros correspondientes a ayudas del primer pilar de la PAC, financiadas al 100% por la Unión Europea (UE) a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga)".

"Se está vendiendo como algo extraordinario una gestión que es exactamente la misma que se venía realizando en años anteriores. La cantidad abonada es prácticamente idéntica a la que se había pagado en las mismas fechas de 2025 y procede íntegramente de fondos europeos", ha subrayado la parlamentaria socialista.

Frente a ello, Fernández ha lamentado el "silencio absoluto" de la Junta respecto al apoyo extraordinario que el Gobierno de España está prestando a agricultores y ganaderos afectados por el tren de borrascas. "Eso sí es una ayuda sin precedentes para el sector agrario andaluz y cordobés", ha afirmado.

Según ha detallado, "más de 91.800 beneficiarios andaluces incluidos en el primer listado de ayudas ya han recibido cerca de 970 millones de euros en ayudas directas extraordinarias, exentas de tributación. De ellos, más de 17.500 corresponden a la provincia de Córdoba, donde ya se han abonado 196 millones de euros".

La parlamentaria cordobesa ha destacado que todavía quedan pendientes un segundo y un tercer listado de beneficiarios. En el caso de Córdoba, "el próximo pago supondrá alrededor de ocho millones de euros adicionales, dentro de un paquete de 217 millones para toda Andalucía, quedando aún por resolver un tercer listado de beneficiarios".

"Así es como el Gobierno de España sigue apoyando a agricultores y ganaderos cordobeses, con ayudas directas, extraordinarias, exentas de tributación y que ya están llegando a los bolsillos de quienes han sufrido las consecuencias de fenómenos meteorológicos adversos", ha afirmado.

Victoria Fernández ha recordado que en la provincia de Córdoba se reciben anualmente alrededor de 290 millones de euros en ayudas directas de la PAC, por lo que ha considerado "inaceptable que la Junta intente presentar los pagos ordinarios como si fueran medidas excepcionales".

Por último, la parlamentaria socialista ha hecho un llamamiento a la responsabilidad a la Junta y ha instado al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a que, "cuando visite Córdoba, lo haga para anunciar iniciativas, inversiones o ayudas reales para el sector", y le ha pedido "una gestión eficaz y transparente. Que no se juegue con pantallas de humo, ni se intente confundir a agricultores y ganaderos. Que no se vendan trámites administrativos como si fueran grandes logros y que se hable de ayudas reales que sirvan para paliar situaciones extraordinarias", ha concluido.