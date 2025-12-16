El PSOE critica que el refuerzo sanitario en Guadiato y Los Pedroches de Córdoba son "cinco médicos para 28 municipios"

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana Romero (centro), junto con el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes (segundo por la izda.), y el diputado provincial socialista Rafa Villarreal (dcha.). - PSOE

VILLANUEVA DEL REY (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana Romero, junto con el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, y el diputado provincial socialista Rafa Villarreal, ha llevado este martes la campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública al área norte de la provincia, donde han alertado de que "el refuerzo sanitario de 31 profesionales anunciado por la Junta de Andalucía consiste en sólo cinco médicos para 28 municipios, once en el Guadiato y 17 en Los Pedroches", ya que "el resto del personal asume tareas administrativas".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Ana Romero ha puesto en valor la recogida de firmas para criticar "la situación de emergencia en que Moreno Bonilla tiene a la asistencia sanitaria" pues, según ha afirmado, "no hay un cordobés que no tenga en su familia a alguien en lista de espera, más de un millón en toda Andalucía, y lo mismo ocurre con las pruebas diagnósticas, con otros dos millones de andaluces a la espera de conocer sus resultados en una sanidad colapsada, como ocurre en Córdoba con una demora de más de un año en colonoscopias".

Para Romero, "es una voz en la calle y en la ciudadanía la que reclama, aunque el PP lo quiera ocultar, cuando lo cierto es que el PP ha derivado más de 4.500 millones de euros a la sanidad privada, y que muchos de los andaluces se han tenido que hacer un seguro privado para ser atendidos".

La socialista ha expuesto que "el mayor problema" de los andaluces es "la sanidad, ya no es el paro, según arroja una encuesta encargada por la propia Junta de Andalucía", y que "la única forma de solucionarlo es echar a Moreno Bonilla del Gobierno andaluz".

Ante el "ataque del Gobierno de Moreno Bonilla a la asociación denunciante de los fallos y demoras en el cribado del cáncer de mama, Amama", Romero ha incidido en "dar las gracias" a esta asociación "porque al haber hecho pública esta denuncia están ayudando a salvar vidas", al tiempo que ha acusado a Moreno de "frivolidad, falta de respeto y de alma por haberse ido a Cataluña a decir que afortunadamente sólo el 1% de los errores en el programa del cribado han podido desarrollar cáncer de mama".

Por su parte, el diputado provincial socialista Rafa Villarreal ha hecho hincapié en "la mala gestión del PP en todo lo que toca", y ha puesto como "ejemplo" que el Gobierno de Salvador Fuentes en la Diputación "aún no ha presentado borrador de Presupuestos, lo que está obligando a los ayuntamientos a embocar sus cuentas sin saber con qué recursos cuenta".

Igualmente, Villarreal también ha usado como "ejemplo" la cita obtenida para su hija en pediatría el 2 de enero, "más de 15 días después". "El hospital de Peñarroya se está convirtiendo en un aparcamiento de ambulancias, y no podemos consentir que lo mismo suceda en Pozoblanco; hacen falta urólogos y dermatólogos para suplir los que se desplazan desde la capital algunos días a la semana, y otras muchas carencias en salud mental, donde sólo disponemos de un psiquiatra y dos psicólogos para los 80.000 habitantes de todo el área norte".

Por último, el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, se ha referido a las obras del centro de salud como una "demanda histórica" que se ha resuelto "gracias a la aportación del Ministerio de Sanidad". "Se han podido alcanzar los 5,2 millones de euros para el proyecto del centro de salud de Villanueva gracias a la aportación del Gobierno de Pedro Sánchez, y será una realidad en el primer semestre de 2026 porque parece que se van a cumplir los plazos", ha comunicado.

Reyes también ha trasladado su "preocupación" ante la posibilidad que el centro esté "terminado, pero vacío de contenido", añadiendo que "la delegada de salud se comprometió a equiparlo y dotarlo de profesionales de modo inmediato, porque sería impensable que tras años de demanda tengamos una infraestructura fantasma", ha comentado. Además, ha exigido que se cubran las jubilaciones de profesionales y las vacaciones del personal en verano y en navidades. El alcalde ha concluido diciendo que están viendo desde el Ayuntamiento "pedir auxilio a Diputación o Junta para urbanizar el entorno y adecuar un parking".