PSOE-A critica "silencio" de Moreno sobre "negociaciones" con Vox y plantea si la "vía andaluza" será "vía Abascal"

Archivo - La secretaria de Empleo del PSOE-A, Carmen Castilla (Fotografía de Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo del PSOE-A y diputada en el Congreso, Carmen Castilla, ha criticado este viernes el "silencio absoluto" del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, sobre las "negociaciones" con Vox, casi 20 días después de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En rueda de prensa, Castilla ha manifestado que se desconoce si esas "negociaciones" entre PP y Vox se están desarrollando en Andalucía o en Madrid, porque hay un "silencio absoluto".

Ha añadido que Juanma Moreno tiene que aclarar si va a "pactar" con Vox, un partido que ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra una reforma laboral que "ha permitido que bajemos 12 puntos la temporalidad en nuestro país"; que "ha aumentado los contratos indefinidos", o que ha permitido recuperar "la ultraactividad".

En su opinión, parece que Juanma Moreno "no ha aceptado los resultados de las elecciones, porque no sabemos absolutamente nada de cuándo hablará de política".

"¿Qué tragará de Vox para que le dé el Gobierno andaluz?", ha planteado Carmen Castilla, quien ha preguntado si Moreno dirá "sí o no a la lucha contra la violencia de género"; a la lucha contra el cambio climático o a la "prioridad nacional", que él mismo llegó a calificar como "una barbaridad y un titular hueco".

Ha señalado que si no es Moreno el que está negociando con Vox en esta comunidad, la "vía andaluza" se convertirá en la "vía Abascal", en referencia al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal.