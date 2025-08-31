El PSOE critica "la situación de colapso" de la Dependencia en Granada y pide a Moreno "una solución inmediata"

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado este domingo "la situación de colapso que atraviesa el sistema de Dependencia en la capital, donde aún se están tramitando solicitudes de hace más de tres años" y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "una solución inmediata".

Así, en un comunicado, el grupo municipal socialista ha advertido de que "la gravedad del problema ha llevado al Defensor del Pueblo Andaluz a abrir una queja de oficio contra la Junta de Andalucía este verano, tras constatar retrasos generalizados en las revisiones de grado y en la concesión de prestaciones".

El viceportavoz socialista, Paco Cuenca, ha señalado que "Granada es, junto a Sevilla, la provincia más afectada por esta mala gestión, lo que evidencia el fracaso de las políticas del Gobierno de Moreno".

Además, Cuenca ha calificado de "intolerable" que "miles de familias estén esperando durante años una respuesta a sus solicitudes, con muchos dependientes que incluso fallecen antes de ver resuelto su expediente".

"El Gobierno andaluz no puede mirar hacia otro lado mientras personas mayores, con un evidente deterioro de salud, se ven obligadas a ingresar en residencias privadas pagando con sus ahorros o, en el peor de los casos, sin poder acceder a un recurso adecuado por falta de medios económicos", ha señalado Cuenca.

En este punto, ha criticado, además, que la Ley de Simplificación de la Junta, "lejos de agilizar, está generando más distorsiones en el sistema, retrasando aún más los procesos y agravando la desesperación de quienes necesitan ayuda inmediata".

Por ello, el PSOE insta a la Junta de Andalucía "a asumir un compromiso real con la Dependencia y a poner en marcha un plan de acción coordinado con los ayuntamientos", en el que "Granada debe ejercer un papel central".

Cuenca ha exigido "un servicio público ágil, eficaz y digno, reforzando el personal y modernizando la gestión administrativa para dar respuesta a las necesidades urgentes de las personas dependientes". "Moreno tiene la obligación de escuchar a los profesionales, a las familias y a los colectivos sociales, y de trabajar codo con codo con los municipios para recuperar la confianza en un sistema que es esencial para la dignidad y el bienestar de miles de granadinos", ha concluido el viceportavoz socialista.