PSOE-A defenderá esta semana en el Parlamento andaluz una batería de más de 30 medidas contra la violencia de género

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 13 de noviembre, en el Pleno del Parlamento andaluz una moción relativa a política general en materia de violencia de género que incluye más de 30 propuestas sobre esta cuestión dirigidas al Gobierno de la Junta.

En concreto, la moción, consecuencia de una interpelación que la diputada del Grupo Socialista Olga Manzano dirigió a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en la anterior sesión plenaria, y consultada por Europa Press, consta de 32 puntos.

La primera cuestión que plantea el PSOE-A en esta iniciativa es instar al Gobierno andaluz desde el Parlamento a "proceder, con carácter urgente y sin más dilación, a la reactivación del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, dando cumplimiento efectivo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2018, de 30 de julio, para la prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía".

En segundo lugar, el PSOE-A propone que el Parlamento emplace al Gobierno andaluz a "publicar, en el plazo máximo de tres meses, la metodología, los indicadores y las fuentes oficiales de información que deben servir de base para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de violencia de género" y, en tercer lugar, a "elaborar y presentar anualmente, en los primeros tres meses de cada año" ante la Cámara autonómica, "el informe de evaluación y ejecución presupuestaria previsto en la disposición adicional primera de la Ley 7/2018".

Otra propuesta incluida en la moción socialista es la de instar al Consejo de Gobierno a "revisar las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas al movimiento asociativo de mujeres, de modo que el diseño de proyectos y el acceso a la financiación se simplifiquen para garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las organizaciones (...), y para que la concesión de ayudas responda a criterios verificables de feminismo, trayectoria acreditada en igualdad y compromiso con los principios de la Ley 12/2007 y 13/2007 de Andalucía".

De igual modo, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste a la Junta a "incrementar de manera significativa la dotación presupuestaria destinada a las subvenciones dirigidas al movimiento asociativo de mujeres y entidades feministas", consignando en el Presupuesto de 2026 "una partida mínima de 2.000.000 de euros con financiación estructural propia" de la administración autonómica, y que Canal Sur desarrolle "campañas permanentes, sostenidas y visibles durante todo el año contra la violencia machista".

INTRODUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN-AFECTIVO SEXUAL EN LAS ESCUELAS

Asimismo, el PSOE-A plantea en esta moción instar al Gobierno del PP-A a "desarrollar y ejecutar de manera efectiva el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género en Andalucía"; a "incorporar en el sistema educativo andaluz una materia obligatoria y transversal de educación afectivo-sexual y en igualdad, desde la etapa de educación infantil hasta la formación profesional y el bachillerato", y a "restablecer de manera inmediata la orden anterior de supervisión de materiales curriculares y libros de texto vigente hasta su modificación por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional".

La batería de propuestas de la moción socialista incluye también reclamaciones para que la Junta cree "una comisión técnica de revisión curricular con participación de personal experto en igualdad, coeducación y pedagogía feminista", y recupere "los programas de formación permanente, obligatoria y acreditada en materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género dirigidos al profesorado, a los equipos directivos y a las asesorías de los Centros de Profesorado (CEPs)".

PARA HIJOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

Asimismo, el PSOE-A pedirá el jueves al Parlamento que inste a la Junta a "diseñar y ejecutar planes sanitarios específicos para la atención integral de la salud de las mujeres víctimas de violencia de género"; a "reforzar la asistencia letrada especializada" en esta materia; a "completar los equipos multidisciplinares de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) en todas las provincias", y a "ampliar la cobertura a hijas e hijos huérfanos de mujeres asesinadas mayores de 18 años hasta que finalicen sus estudios o alcancen independencia económica".

Otra reivindicación dirigida al Gobierno andaluz incluida en esta moción socialista pasa por que la Junta cree y ponga en marcha de manera "inmediata" el Fondo Andaluz de Garantía de Pensiones Alimenticias, previsto en la disposición transitoria única de la Ley 7/2018 y en la disposición adicional de la Ley Orgánica 1/2004, "con el objetivo de garantizar el pago de pensiones a hijos e hijas de mujeres víctimas cuando el progenitor obligado incumpla sus deberes económicos".

Además, el PSOE-A quiere que el Gobierno andaluz ponga en marcha y refuerce "el desarrollo de programas públicos específicos de empleo, formación e inserción laboral dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género"; que consigne en los Presupuestos andaluces de 2026 "al menos 1.000.000 de euros anuales para completar con recursos propios" de la Junta "los programas financiados por el Gobierno de España en el marco del Programa de Apoyo a las Mujeres en el ámbito Rural y Urbano --fondos 'Next Generation'--, y que recupere el Servicio Andaluz de Detección y Rescate de Mujeres y Niñas Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual, "suprimido sin justificación".

A estas reivindicaciones se suman otras como las de instar al Gobierno andaluz a desarrollar "protocolos específicos de detección, prevención y atención ante casos de mutilación genital femenina y matrimonios forzados"; a garantizar "la formación permanente, especializada y obligatoria del personal de la Administración de la Junta de Andalucía que atiende a las víctimas de violencia de género y a sus hijos", así como la personación "de oficio" del Gobierno andaluz "en todos los procedimientos judiciales relacionados con casos de violencia de género que, aun sin resultar mortales, sean de especial gravedad o de gran repercusión social".

Igualmente, la moción que se debatirá el jueves plantea que el Parlamento inste a la Junta a garantizar "la creación y funcionamiento real de la ventanilla única de atención integral a las víctimas de violencia de género, que actualmente solo existe de forma nominal en la web institucional"; a "aprobar un protocolo autonómico específico frente a la violencia vicaria"; a "elaborar y aplicar protocolos específicos en los Puntos de Encuentro Familiar", y a "establecer un régimen sancionador efectivo frente a la venta, alquiler, exposición, difusión u ofrecimiento a menores de publicaciones, vídeos, videojuegos o cualquier otro material pornográfico dirigido a menores".

La última reivindicación incluida en la moción socialista consiste en instar desde el Parlamento a la Junta a "garantizar una financiación estable, suficiente y con partida presupuestaria propia para las políticas de igualdad y contra la violencia machista, sin depender de los fondos finalistas del Pacto de Estado".