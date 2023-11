PSOE-A defiende que el acuerdo con Junts es "bueno para Andalucía" porque dará "estabilidad" a España desde Cataluña

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Transformación Económica y Digital del PSOE-A, Gaspar Llanes, ha defendido este viernes que el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para que la formación independentista catalana apoye la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, de nuevo como presidente del Gobierno es "bueno para Andalucía" porque dará "estabilidad" a Cataluña y, con ello, a España.

Así lo ha manifestado el también diputado autonómico del PSOE-A en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz para informar de la enmienda a la totalidad que su grupo ha presentado al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024, y a preguntas de los periodistas sobre el referido acuerdo suscrito este viernes entre el PSOE y Junts.

Gaspar Llanes ha defendido que "lo importante" de ese pacto es que un partido que se presenta a las elecciones generales, autonómicas y locales en España, que cuenta con "muchos alcaldes, concejales, parlamentarios, diputados en el Parlamento catalán y en el Congreso" como Junts "ha aceptado ir por la vía, el cauce constitucional", algo que "hasta ahora no había hecho", según ha puesto de relieve.

En esa línea, el parlamentario socialista ha valorado esa cuestión como "una gran noticia para todos, porque eso significará estabilidad en Cataluña", algo que "nos beneficia a todos, porque lo que es bueno para España es bueno para Andalucía", y viceversa, según ha defendido.

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Por otro lado, ha sostenido que, en relación a la recaudación de impuestos por parte de la Generalitat de Cataluña, "lo que dice el acuerdo es que no hay acuerdo", es decir, "que Junts dice una cosa y el PSOE dice otra", que no es la de apoyar una cesión total de la recaudación tributaria a la administración catalana, según ha remarcado.

El también presidente de la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz ha indicado además que el "cambio" en el modelo de financiación autonómica "se inició en el Pacto del Majestic" que el PP de José María Aznar suscribió con el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol para garantizarse su investidura tras las elecciones generales de 1996, cuando "se concedió a los partidos catalanes, de los cuales dependía el Gobierno, no solamente una serie de competencias de autogobierno, sino también un modelo de financiación muy diferente al que había hasta entonces, donde se incorporaba buena parte de los tributos".

En concreto, ha subrayado que por parte del Gobierno del PP de Aznar "se les cedió" a los dirigentes de la Generalitat "el impuesto de sucesiones, de patrimonio, una parte del IRPF, el 50% del IVA y el 50% de los impuestos especiales", mientras que, paralelamente, a Andalucía se la "discriminaba con menores inversiones públicas", aparte de con una "menor financiación", según ha criticado.

Tras subrayar que "las menores inversiones públicas de la historia de Andalucía por parte del Gobierno de España se produjeron en esa época de Aznar", Gaspar Llanes ha añadido, respecto al acuerdo del PSOE y Junts, que todo lo que se plantea respecto a los impuestos "se tendrá que hacer dentro de los dos cauces que están previstos en la Constitución española", que son "el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y las comisiones bilaterales" entre administraciones estatal y autonómica, ha abundado.

El parlamentario socialista ha considerado que los independentistas catalanes tienen "todo el derecho de defender lo que crean oportuno, pero dentro de los cauces constitucionales", y por eso ha insistido en defender que es "una alegría para la democracia que un partido que estaba fuera de la Constitución acepte" ahora "estar dentro" de ella.

De igual modo, ha defendido como "legítimo que hablen dos partidos que están dentro de un Congreso de los Diputados", desde la premisa de que, "después, todo" lo que se acuerde "tiene que someterse a la Constitución y a las leyes, y tienen que seguirse los procedimientos legalmente establecidos".

REGRESO DE EMPRESAS A CATALUÑA

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre lo acordado entre el PSOE y Junts para promover el regreso a Cataluña de empresas que abandonaron sus sedes en dicha comunidad al hilo del 'procés' independentista, Gaspar Llanes ha indicado que a él le "encantaría" que el Gobierno andaluz del PP-A "promoviera que las 16.000 empresas que se han ido de Andalucía desde el año 2019 también vinieran" de regreso a esta comunidad.

"Me encantaría que se centrara en eso" en vez de en preocuparse "tanto de las empresas que se van de otros sitios", ha reflexionado el representante socialista antes de defender que es "normal que los gobiernos intenten que las empresas no se vayan de sus territorios". "Es legítimo y no hay ningún tipo de problema que lo hagan" desde Cataluña, ha añadido antes de apostillar que debe hacerse, "por supuesto, dentro de los cauces legales".

Tras ello, ha criticado que en Andalucía "se han perdido 16.000 empresas porque no hay ayudas a las empresas desde el año 2020", porque desde la Junta gobernada por Juanma Moreno "se han eliminado todas las que había antiguamente", además de que "los presupuestos de Industria y de Fomento no se ejecutan de forma alarmante".

"EL PSOE DE ESPAÑA SE PREOCUPA DE TODAS LAS REGIONES"

Por otro lado, el coordinador de Transformación Económica y Digital del PSOE-A, miembro de la Ejecutiva de los socialistas andaluces, ha defendido que "el PSOE de España se preocupa por todas las regiones de España", y desde Andalucía "nos sentimos muy bien representados", según ha añadido, y al respecto ha subrayado el origen andaluz de la vicesecretaria general del PSOE federal, equivalente a la "número dos" de su dirección, María Jesús Montero.

De igual modo, ha apuntado que los socialistas andaluces se sienten "muy bien representados" con la composición del Gobierno de Pedro Sánchez, tras lo que ha defendido que "lo que queremos es un Gobierno progresista en España" que se conforme ya, porque "es lo mejor que puede pasar para los andaluces", según ha añadido.

Sobre el comunicado que asociaciones de jueces y fiscales emitieron este jueves acerca del acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya en el que expresan su "profunda preocupación" al considerar que "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia", Gaspar Llanes se ha remitido al comunicado difundido posteriormente por el PSOE en el que este partido aseguraba que su acuerdo con Junts no busca "fiscalizar" a los jueces ni revisar sus sentencias ni sus resoluciones.

"Mi respuesta es exactamente la misma", ha añadido el diputado socialista, quien también ha realizado un llamamiento a "frenar entre todos" al "porcentaje mínimo de personas que actúan violentamente" en las movilizaciones que se están celebrando contra la ley de amnistía pactada entre el PSOE y partidos independentistas, que "responden a intereses partidistas y que no son demócratas", según ha advertido.

Gaspar Llanes también ha señalado que "las declaraciones incendiarias provocan fuego, y el fuego termina quemándote", y ha defendido que "no es bueno confrontar a unos andaluces con otros, ni enfrentar a españoles con españoles". "El odio no es bueno, sembrar odio no es bueno", y "todo se tiene que encausar dentro del debate parlamentario", ha sentenciado el parlamentario socialista, que ha concluido apelando al "diálogo en sede parlamentaria" y en el seno de los medios de comunicación sin "sembrar odio".