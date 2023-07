PSOE-A defiende estar "contento" del resultado del 23J y el liderazgo de Espadas: "El que está cuestionado es Feijóo"

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha defendido este miércoles que su grupo político esté "contento" del resultado logrado en las elecciones generales del pasado domingo, 23 de julio, cuando el PSOE-A fue el segundo partido más votado en Andalucía, con 21 escaños, cuatro menos que el PP-A pero tras haber recibido "más de medio millón de votos" más que en las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, en las que el PP-A venció con mayoría absoluta, al tiempo que ha avalado el liderazgo de Juan Espadas al frente de la federación socialista andaluza y ha remarcado que el que está "cuestionado" es el del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la también portavoz del Grupo Socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el resultado del 23J, unos comicios de los que ha incidido en poner de relieve que el PSOE "ha recuperado muchísimo voto", y por eso los socialistas andaluces están "esperanzados" y "contentos, desde la máxima humildad", al "ver que hay un camino de recuperación de la confianza".

Férriz ha apostillado que esa recuperación de confianza no es "suficiente" por ahora, y lo será "cuando volvamos a recuperar la Junta de Andalucía", pero ha insistido en defender que los socialistas andaluces han estado trabajando en el primer año de legislatura del PP-A con mayoría absoluta en el Parlamento "a conciencia", ejerciendo una labor de oposición que han "entendido siempre desde la utilidad, pero poniendo encima de la mesa también las cosas que no funcionan", según ha subrayado.

Sobre un posible cuestionamiento interno de Espadas como secretario general del PSOE-A, Ángeles Férriz ha aseverado que él "es el secretario general de los socialistas andaluces", y ha replicado que "el liderazgo que está cuestionado ahora es el de Feijóo", desde la misma noche electoral, cuando "empezaron a cuestionarlo en el balcón de 'Génova'" --en alusión a la sede nacional del PP-- con gritos entre el público coreando el apellido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha continuado la dirigente socialista, que ha apostillado que este pasado martes, además, "salió una 'lideresa' de derechas --en alusión a Esperanza Aguirre-- a cuestionar" que Feijóo "se tenía que ir".

Férriz ha remarcado así que el PSOE de Andalucía "no se ha hundido", y es la federación de toda España que "más diputados" ha aportado "al proyecto socialista" que lidera Pedro Sánchez, y ello tras vivir "todo tipo de circunstancias" en el último año como oposición al PP-A en el Parlamento andaluz, donde, según ha denunciado, han tenido que "aguantar insultos desde la tribuna del Parlamento" o "cómo se nos boicotea, por ejemplo, un debate sobre sanidad" en el Pleno.

La 'número dos' de la Ejecutiva del PSOE-A ha valorado así el "granito de arena" que la federación andaluza ha aportado para que en España "se haya parado un proyecto de extrema derecha y de derecha extrema", pero ha remarcado que a su organización le "gustaría aportar más, y sobre todo nos gustaría volver a gobernar Andalucía".

Ha defendido en todo caso que, en el actual "contexto electoral", cuando se habían generado "unas expectativas tremendas" para el PP, que "había vendido la piel del oso antes de cazarla", el grupo de los socialistas andaluces, tras ser tratados en el Parlamento "con total prepotencia, soberbia y chulería", esté "contento" de los resultados del 23J, aunque "desde la humildad", ha apostillado.

"EL PSOE DE ANDALUCÍA NO ESTÁ HUNDIDO, SINO VIVO Y COLEANDO"

"No lo podemos evitar", ha dicho también antes de añadir que entiende que "otros que están callados no estén tan contentos", ya que "tenían preparada una fiesta el día 23" porque "sus sondeos y sus encuestas les daban unos resultados que no han sido los que esperaban", según ha subrayado en referencia al PP.

"Había quien pensó que nos íbamos a hundir", pero "el PSOE de Andalucía no está hundido". "Está vivo, coleando y dispuesto a gobernar esta tierra en tres años" --tiempo que falta para las próximas elecciones andaluzas--, según ha sentenciado Ángeles Férriz, que ha puesto de relieve que "no es fácil estar en la oposición", y los socialistas andaluces lo intentan "hacer todos los días con la mejor de las sonrisas y con la mejor de nuestras disposiciones", y para ellos el resultado del 23J es "un aliciente total, porque creemos que podemos volver a gobernar esta tierra dentro de tres años".

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas, Ángeles Férriz ha aclarado que Noel López sigue siendo el secretario de Organización del PSOE-A, de cuyas funciones cesó temporalmente el pasado mes de mayo al hilo de la investigación judicial por el secuestro de una concejal socialista de Maracena (Granada), municipio del que fue alcalde.

La portavoz parlamentaria del PSOE-A ha confirmado que López asistió este martes a la reunión que celebró la Comisión Ejecutiva Regional, y "no hay ningún motivo para que deje a día de hoy de ser secretario de Organización", según ha apuntado.