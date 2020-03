PSOE-A defiende que su petición de comparecencia de Moreno es "un gesto de lealtad" con la Junta y los andaluces

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal (c), en el Pleno del Parlamento, en una foto de archivo.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal (c), en el Pleno del Parlamento, en una foto de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha defendido este viernes que la petición de su grupo y del de Adelante Andalucía de una comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un pleno extraordinario para informar de las medidas que está adoptando el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) para afrontar la crisis del coronavirus Covid-19 es "un gesto de lealtad" hacia dicho Ejecutivo y, "sobre todo, con los andaluces".

Así lo ha expresado el portavoz socialista en una rueda de prensa no presencial tras participar en la reunión del comité de seguimiento de la crisis por el coronavirus constituido por la Junta que ha presidido el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, y a la que han asistido los portavoces de los cinco grupos parlamentarios.

Según ha insistido el representante socialista, la petición de comparecencia de Moreno "no es una deslealtad" hacia nadie, y el PSOE-A entiende que, si el presidente de la Junta "tiene tiempo para ir a una televisión" para una entrevista, también lo debe tener estos días "para ir al Parlamento para explicar la gestión" de la crisis "en el ámbito de sus competencias".

Fiscal ha insistido en que desde el Grupo Socialista plantean que esa comparecencia de Moreno se lleve a cabo "con todas las medidas de seguridad" pertinentes, como las que rodearon a la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado esta semana en el Congreso de los Diputados.

El portavoz socialista ha aludido además a esa comparecencia de Sánchez para remarcar que el PP vio bien esa iniciativa del presidente del Gobierno, y en ese sentido ha criticado que "lo que vale en Madrid no vale aquí" para los 'populares', que acusan de "deslealtad" a los socialistas "por pedir lo mismo" que el PP plantea en el Congreso.

Ha querido dejar claro, además, que el PSOE-A pide la comparecencia de Moreno desde un punto de vista "constructivo y positivo", desde el convencimiento de que "es bueno que el presidente acuda al Pleno" y sería "un gesto importante, necesario y que agradecerían los ciudadanos".

"POLÉMICA ABSURDA" SOBRE LAS MASCARILLAS

Por otro lado, José Fiscal, que ha agradecido la convocatoria de esta reunión a la Junta, ha saludado que el vicepresidente, Juan Marín, "ha reconocido que la gestión del reparto de mascarillas por parte del Gobierno de España ha sido lógica", según ha explicado el portavoz socialista, que ha lamentado por ello que haya habido esta semana "una polémica absurda generada de manera intencionada desde Andalucía", porque "se hizo lo que había que hacer para que todos los centros sanitarios de España tuvieran acceso a estas mascarillas y nunca hubo ningún tipo de agravio" con ninguna comunidad.

De igual modo, Fiscal ha explicado que el PSOE-A ha pedido información a la Junta acerca de "cierre de consultorios" que se está produciendo en la "Andalucía rural", según las noticias que le llegan de diversos alcaldes.

"Queremos saber por qué y qué criterios se han seguido" para esos cierres y "qué deben hacer los ciudadanos de estas áreas cuando necesiten utilizar estos centros", ha manifestado Fiscal, que ha indicado que Marín se ha comprometido a trasladar a la Consejería de Salud y Familias esta cuestión para informar de la misma "lo más pronto posible".

De igual modo, el Grupo Socialista ha trasladado a la reunión el "escándalo" registrado en el Hospital Infanta Elena de Huelva por "una decisión unilateral de cambiar los turnos de Enfermería", que ha generado "problemas casi de orden público", según ha advertido Fiscal, que ha reconocido que "se ha dado marcha atrás" en esta cuestión, pero ha exigido al Gobierno andaluz que "esto no se vuelva a repetir en ningún hospital de Andalucía", porque "no podemos generar problemas donde no los hay".

Por otro lado, desde el PSOE-A también han hecho "especial hincapié" en esta reunión en que las cuidadoras que prestan el servicio de la ayuda a domicilio tengan "garantizados sus derechos laborales" en esta crisis y "ejerzan su labor con todas las medidas de seguridad", y han anunciado que estarán "muy vigilantes para que esto sea así".

COMIDAS GRATIS PARA ESCOLARES

De igual modo, los socialistas se han interesado por la situación en la que quedan los escolares que accedían a tres comidas gratis en sus colegios "debido a la situación socieconómica de sus familias" con el programa diseñado por la Junta al respecto en el actual contexto en el que los centros educativos están cerrados.

Desde el Grupo Socialista quieren que estos niños sigan disfrutando de esas comidas ahora en sus casas, según ha reiterado Fiscal, que ha explicado que desde la Junta le dicen que "eso está corregido" y ya se está haciendo así. Los socialistas van a estar "especialmente vigilantes" para que se mantenga así.

Finalmente, Fiscal ha trasladado en esta reunión la opinión del Grupo Socialista para que se retire del orden del día de la próxima reunión de la Diputación Permanente del Parlamento el punto sobre la posible convalidación del Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

Los socialistas están "en absoluta disconformidad con este decreto que viene a generar una inseguridad jurídica que va a perjudicar a las empresas, y no debería ser el momento para aprobar un decreto de este tipo, que modifica más de una veintena de leyes, en medio de una crisis de este tipo", según ha razonado Fiscal, quien además ha advertido de que "la Andalucía que nos vamos a encontrar tras esta crisis va a diferir bastante de la de antes" de la misma, por lo que "es razonable esperar y, cuando pase todo esto, con los trámites pertinentes y ajustando el decreto a lo que nos encontremos, se debata".