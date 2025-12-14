El PSOE-A denuncia el "desmantelamiento" de la Renta Mínima en Andalucía con un recorte del 79,8% en su presupuesto

Archivo - El portavoz de Inclusión Social del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Luis Ruiz Espejo. Imagen de archivo. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, ha denunciado el "desmantelamiento sistemático" del sistema de protección social por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, tras conocerse, a través del informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que el ejecutivo popular ha recortado un 79,8% el presupuesto destinado a la Renta Mínima de Inserción Social (RMI) en Andalucía en los últimos cuatro años.

Así lo ha expresado en una nota Ruiz Espejo, que ha puesto el foco en la alarmante falta de cobertura de esta prestación autonómica, asegurando que "en Andalucía tan solo el 0,6% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia actualmente de esta Renta Mínima". El responsable socialista ha tildado este dato de "vergonzoso", especialmente si se compara con la media nacional.

"La tasa de cobertura en Andalucía es diez veces más baja que la media de España, que se sitúa en el 6,1%. Estamos ante una dejación de funciones que deja a los andaluces más vulnerables en la estacada", ha aseverado, recordando que en la comunidad hay más de 2,2 millones de personas en riesgo de pobreza, lo que representa un 25,8% de la población.

En esta línea, el socialista ha calificado de "insensible" la gestión del PP, acusando a Moreno de "hacer caja con la pobreza al retirar recursos propios aprovechando la llegada de fondos estatales, dejando a miles de familias andaluzas sin cobertura autonómica". "Mientras el Gobierno de España refuerza el escudo social, Moreno se dedica a retirar la inversión autonómica, dejando caer la inversión en casi un 80% desde 2020", ha sentenciado el dirigente socialista.

Espejo también ha alertado de que el número de beneficiarios de la RMI en Andalucía "se ha desplomado", señalado que "hemos pasado de atender a 110.397 personas en 2020 a tan solo 14.163 en 2024". "Esto supone que Moreno ha dejado fuera del sistema a 96.234 personas, una reducción brutal del 87%", ha explicado Ruiz Espejo.

"Estas cifras sitúan a Andalucía a la cola del país, siendo una de las comunidades que más ha recortado sus beneficiarios", ha advertido, toda vez que ha lamentado que "solo un andaluz de cada 157 personas que se encuentran bajo el umbral de riesgo de pobreza es beneficiario hoy de la Renta Mínima de la Junta".

En este sentido, ha señalado el "desmantelamiento" del sistema de protección a las familias en exclusión social en Andalucía desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), "y con mayor virulencia, durante 2023 y 2024".

Ante esta situación, el portavoz socialista ha exigido al Gobierno andaluz "una rectificación" y ha instado al presidente del Ejecutivo andaluz a "destinar los ahorros generados por la implantación del IMV estatal a las arcas autonómicas para reforzar los programas de inclusión social y las ayudas económicas", ha afirmado.

Además, el dirigente socialista ha pedido a la Junta que "agilice, de una vez por todas, las medidas de compatibilidad y complementariedad" entre la RMI andaluza y el IMV. Según ha señalado, el Decreto aprobado en diciembre de 2022 "ha demostrado ser completamente insuficiente para abordar la pobreza, como lo evidencian las dramáticas cifras que hemos alcanzado en 2024".