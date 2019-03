PSOE-A denuncia “infantilismo y soberbia” de PP-A y Cs con la iniciativa de reforma del Estatuto, que “nace muerta"

Publicado 13/03/2019 14:37:09 CET

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha denunciado este miércoles el "infantilismo y la soberbia" que han demostrado PP-A y Ciudadanos (Cs), socios de Gobierno, planteando de manera "unilateral" una proposición de Ley para la reforma del Estatuto de Autonomía encaminada a la supresión de los aforamientos en la comunidad.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha anunciado que solicitarán la comparecencia del Consejo de Gobierno en el Parlamento para que explique sus planteamientos sobre la reforma del Estatuto, porque "nos da la sensación de que hay un planteamiento diferente dentro del propio Gobierno" y que los dos partidos que lo forman tienen "visiones diferentes" sobre el proceso de reforma del Estatuto.

Ha señalado que, de momento, Ciudadanos ha dicho que la reforma del Estatuto para suprimir los aforamientos es una "prioridad", mientras que el PP-A ha trasladado claramente que para ellos no es una prioridad.

Mario Jiménez se ha mostrado convencido de que la iniciativa de los do partidos "nace muerta" y no va a prosperar, porque no se puede afrontar una reforma del Estatuto desde "la unilateralidad". Si piensan que a eso se van a unir el resto de fuerzas porque así lo han decidido dos partidos, "se equivocan", según ha señalado Jiménez.

Ha agregado que el diálogo, el acuerdo y la unanimidad es el espíritu con el que se afronta una reforma del Estatuto y PP-A y Cs "se han equivocado de plano".

Según ha explicado, lo primero debe ser que todas las fuerzas políticas se sienten a dialogar y que se alcance un acuerdo donde se establezca el alcance, el procedimiento y el calendario de la reforma estatutaria, y eso no lo pueden decidir sólo dos grupos parlamentarios.

Jiménez ha criticado el "infantilismo y la soberbia" con la que ambos partidos han presentado su iniciativa, hablando de sacarla adelante por lectura única o de un plazo de tres meses, cuando las Cortes Generales están disueltas.

Ha recordado que con motivo de la anterior reforma del Estatuto de Autonomía, entre el primer planteamiento que se hizo en el año 2001 hasta la ratificación de la reforma en referéndum en el año 2007, pasaron seis años y dos legislaturas.

El portavoz del PSOE-A ha insistido en que si alguien quiere abordar la reforma del Estatuto, lo que tiene que plantear es una mesa de diálogo donde con "tranquilidad, con sosiego y con una actitud de consenso" se establezca el calendario, alcance y el procedimiento de dicha reforma.

Ha indicado que, en ese caso, para el PSOE-A sería interesante poner sobre la mesa que se incorporara la Memoria Democrática al Estatuto como un valor constitucional o el "blindaje" de los servicios públicos esenciales, fundamentalmente la educación y la sanidad.