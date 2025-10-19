PSOE denuncia que el Pabellón de Vista Alegre de Córdoba inicia el curso "sin mantenimiento" y con "graves deficiencias"

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha denunciado que el Pabellón de Vista Alegre "sigue sin mantenimiento a pesar de haberse iniciado ya el curso 2025/2026 en un estado lamentable, con numerosas deficiencias y espacios abandonados y sin renovación que presentan graves dificultades para el uso adecuado de sus usuarios".

Además, Bernal ha precisado en una nota que en estas instalaciones se realizan eventos deportivos y culturales a los que asisten deportistas, técnicos y artistas de otras ciudades, que "ven y sufren el estado en el que se encuentra el pabellón deportivo, dando una mala imagen de la ciudad".

"Con el inicio del curso, son numerosos los grupos escolares que realizan actividades en las instalaciones. Los colegios que lo solicitan envían a una clase completa, una vez a la semana, en la asignatura de Educación Física. Sin embargo, al llegar al pabellón, tanto el alumnado como el profesorado se encuentran con una instalación en un estado deficiente de mantenimiento", ha explicado la edil.

Al hilo de lo anterior, Bernal ha hecho hincapié en las clases en la piscina para el alumnado con necesidades educativas especiales, incluidos los estudiantes con autismo, pues "estos grupos enfrentan dificultades particulares en el uso de los baños, que están obsoletos, mal mantenidos y presentan graves deficiencias".

"El deterioro del Pabellón de Vista Alegre se ha acentuado en los últimos seis años en los que gobierna el PP en el Ayuntamiento de la capital", ha indicado Bernal, que cita que en varias ocasiones los usuarios han denunciado a la Gerencia la "mala" gestión del mantenimiento, pero "hasta el momento no ha habido una respuesta adecuada".

En este contexto, ha señalado varios problemas en el espacio, como "desconchones en las paredes, goteras, y las malas condiciones de los suelos para realizar actividades deportivas. Los baños, sin remodelar, presentan numerosas deficiencias de infraestructura; el ascensor, que da acceso a las diferentes salas, especialmente al gimnasio en la planta superior, está con frecuencia averiado; el mobiliario es viejo y obsoleto, y la sala de máquinas requiere una renovación urgente".

La concejala socialista ha recordado que el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre fue un proyecto del Ayuntamiento de Córdoba inaugurado por Herminio Trigo en 1993, año desde el que presta este servicio a esa zona de la ciudad, además de haber albergado grandes eventos deportivos y culturales.

"Desde el Grupo Municipal Socialista reclamamos al Gobierno municipal del PP que además de proyectar la construcción de nuevos espacios deportivos en otras zonas de la ciudad, se comprometa con su obligación y mantenga las instalaciones deportivas actuales", ha concluido.