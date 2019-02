PSOE-A denuncia que PP-A "rechaza hablar" de que Vox no presida la Comisión de Cultura: "Empiezan los pagos"

Publicado 11/02/2019 14:23:21 CET

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha denunciado que el PP-A "rechaza hablar" sobre un posible cambio en el reparto de las presidencias de las comisiones parlamentarias, que se están constituyendo este mismo lunes, con el fin de que Vox no termine presidiendo la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, en la que están residenciadas las competencias de Memoria Democrática.

En rueda de prensa, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha explicado que desde el Grupo Socialista se han puesto en contacto en las últimas horas con el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, para plantearle un posible cambio: que Vox presida la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y que el PSOE-A ostente la de Cultura y Patrimonio Histórico, esto es, un intercambio de presidencias.

Sin embargo, según Férriz, no ha habido "éxito" porque Nieto no ha dado una respuesta a esta propuesta, y todo apunta a que Vox "no quiere dejar de presidir" la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico. "Ya se empieza con los pagos", ha indicado la portavoz socialista en alusión a los "compromisos" que el PP-A tiene asumidos con ese partido para seguir contando con su apoyo.

Ha insistido en que PP-A y Ciudadanos (Cs) "impusieron" el reparto de las presidencias de comisiones parlamentarias y que ante la advertencia del PSOE-A sobre la "poca conveniencia" de que Vox presidiera la Comisión de Cultura, recibieron por respuesta "es lo que hay".

"Esto no ha sido fruto de ningún acuerdo, sino que ha habido una imposición total del reparto", según ha añadido Férriz, quien ha criticado además la falta de proporcionalidad, porque el PSOE-A, con 33 escaños, preside cuatro comisiones, igual que Ciudadanos (Cs), con 21 escaños.

Asimismo, ha querido dejar claro que el PSOE-A nunca va a votar a Vox para algún puesto de representación institucional.