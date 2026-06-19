PSOE-A denuncia "recortes brutales" en el SAS y urge a Moreno a explicar la "burla" de las contrataciones estivales

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista Ángeles Férriz ha atendido a los medios ante el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. - PSOE-A

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha criticado este viernes el inicio de un nuevo periodo estival marcado por "recortes brutales" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha reclamado al presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que explique la "burla" de las contrataciones estivales.

Desde Granada, Férriz ha advertido de que la comunidad "asiste de nuevo al verano de la marmota", caracterizado --ha dicho-- por el "cierre vespertino de centros de salud, la saturación extrema de las urgencias y jornadas de hasta 80 horas semanales que sitúan a los profesionales al borde de la dimisión en bloque".

Férriz ha calificado de "burla y engaño" el plan de contrataciones de la Junta, señalando que anunciar 40.000 contratos no equivale a incorporar a 40.000 profesionales.

"Nos tienen que contar cuántos profesionales van a contratar. No es lo mismo contratar a cinco profesionales tres meses que a 90 profesionales un día", ha agregado.

En este sentido, ha exigido a la Administración que detalle el número real de médicos, enfermeros, celadores, auxiliares de enfermería y personal de administración y gestión que se incorporarán para solventar "un problema crónico" de falta de personal que, a su juicio, busca "derivar de manera intencionada a los usuarios hacia la sanidad privada".

Además, la parlamentaria socialista ha calificado de "espectáculo bochornoso la total falta de planificación ante las temperaturas extremas de la región", denunciando "desmayos por golpes de calor en el interior de los hospitales y plantas enteras donde las familias deben atender a sus enfermos con ventiladores domésticos y paños de agua fría por el mal funcionamiento de los sistemas de climatización".