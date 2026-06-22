El PSOE destaca 70 millones del Gobierno en la Sierra de Segura (Jaén) entre ayudas por borrascas y entregas a cuenta

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en el comité de la comarca de la Sierra de Segura. - PSOE JAÉN

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha valorado la inyección de 70 millones de euros por parte del Gobierno de España a los municipios de la comarca de la Sierra de Segura, entre las ayudas por las borrascas y las entregas a cuenta convalidadas esta semana. Latorre ha destacado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "vuelve a demostrar que está haciendo política con mayúsculas" y que la provincia de Jaén y territorios como la Sierra de Segura "están notando sus beneficios con claridad".

"Este Gobierno está inyectando a los municipios la mayor cantidad de recursos de la historia, todo ello con el objetivo final de mejorar la vida de la gente y de ayudar a quienes han sufrido pérdidas por las inclemencias meteorológicas", ha apuntado en una nota.

Latorre, que ha asistido en Arroyo del Ojanco a la reunión del Comité Comarcal de la Sierra de Segura, explicó que los agricultores y ganaderos de la comarca "ya tienen casi 27 millones de euros ingresados en sus cuentas corrientes" gracias a la medida de apoyo del Gobierno de Sánchez, con cuantías que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros.

Además, los ayuntamientos de la Sierra de Segura han recibido 37 millones de euros para afrontar las reparaciones derivadas de los daños provocados por el temporal, a los que se suman otros dos millones de euros aportados por la Diputación Provincial. A ello se añaden más de seis millones de euros que el Gobierno de España prevé transferir a estos municipios tras la aprobación de las entregas a cuenta, una cuantía que supondrá un incremento de en torno al 14% respecto al año anterior.

"En definitiva, las administraciones socialistas vuelven a demostrar su compromiso, su sensibilidad y su capacidad resolutiva para llegar hasta el último rincón de la provincia y poner dinero encima de la mesa para mejorar la vida de la gente. Ése es el sello del PSOE frente a una Junta de Andalucía, gobernada por el PP, que ni está ni se le espera en la Sierra de Segura", ha comparado el socialista.

En este punto, Latorre ha indicado que el PSOE "está volcado con la Sierra de Segura", pero que "es necesario llevar ese compromiso y esa apuesta a la totalidad de los ayuntamientos de la comarca". Así, ha señalado que "es imprescindible que el año que viene contemos con pleno al 13 de alcaldes socialistas en esta comarca".

Ante ello, ha asegurado que "no sólo vamos a poner en valor la gestión del PSOE en las administraciones, sino que vamos a trabajar duro para presentar las mejores candidaturas y los mejores proyectos en estos municipios con un objetivo: importar esa gestión con sello socialista a todos los ayuntamientos de la zona". "Cuando el PSOE gobierna, a la Sierra le va bien; y si, además, gobernamos en todos los ayuntamientos, le va a ir aún mejor", ha concluido.