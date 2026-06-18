El PSOE destaca que los ayuntamientos de Jaén se beneficiarán de las "históricas" entregas a cuenta, con 387 millones

La diputada por el PSOE de Jaén Ana Cobo. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha destacado que la provincia se beneficiará de las "históricas" entregas a cuenta aprobadas por el Gobierno de España y convalidadas este jueves en el Congreso de los Diputados, de modo que los ayuntamientos jiennenses van a recibir más de 387 millones de euros en este 2026.

"Una cifra récord que supone una espectacular inyección financiera para garantizar y mejorar los servicios públicos y las infraestructuras en nuestros pueblos", ha afirmado en una nota la diputada socialista Ana Cobo.

Al hilo, ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "vuelve a demostrar que es el gran aliado de las entidades locales, de los municipios y de las comunidades autónomas". Y lo demuestra, según ha añadido, "con recursos y realidades, poniendo encima de la mesa la mayor cantidad de dinero de la historia para mejorar de la vida de la gente".

Cobo ha incidido en que son "muy buenas noticias" para los ayuntamientos de la provincia de Jaén, "que van a recibir 48 millones de euros más que el año pasado, un notable incremento del 14 por ciento". Una comparación que "es aún más gigantesca" con los años del PP en el Gobierno, "puesto que en 2018 las entidades locales de Jaén apenas recibieron 250 millones de euros".

"Es decir, en apenas ocho años, el aumento ha sido estratosférico: 137 millones de euros más, una subida del 55 por ciento en la financiación local", ha apostillado la diputada.

Igualmente, ha apuntado que las "entregas a cuenta históricas" también alcanzan a las comunidades autónomas y, de hecho, Andalucía va a recibir "una cifra récord de casi 30.000 millones de euros", una cifra que "nunca había recibido" del Gobierno de España.

En este punto, Cobo ha recordado al presidente autonómico, Juanma Moreno, que son recursos "para mejorar la vida de la gente, para potenciar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades".

"Lo que no puede ser es que luego la Junta de Andalucía despilfarre el dinero no se sabe en dónde, mientras los hospitales y centros de salud se desmantelan, la FP y las universidades públicas se deterioran y la Ley de Dependencia acumula listas de espera insoportables", ha concluido.