El PSOE destaca el compromiso del Gobierno con Granada tras la visita de Saiz y critica la "ausencia" de Moreno

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE en Granada capital, Raquel Ruz, ha valorado la visita de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que se suma a la reciente presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a principios de semana. Ruz ha destacado que estas visitas "evidencian el compromiso del Gobierno de España tanto con Andalucía como con la ciudad de Granada", al tiempo que ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su "ausencia" tras "más de dos meses sin pisar la ciudad".

Ruz ha agradecido en una nota a la ministra su presencia y ha destacado la importancia del encuentro mantenido con militantes, colectivos sociales y vecinos del Zaidín. "Se ha abordado los grandes desafíos del país, como el acceso a la vivienda, la lucha contra los delitos de odio y los logros en materia de empleo, el aumento de las prestaciones sociales o la subida de las pensiones", ha detallado la socialista, quien ha incidido "en la importancia que tiene la celebración de este tipos de encuentros, que ponen en relevancia la cercanía del ejecutivo y la sensibilidad con los problemas reales de la gente".

Asimismo, la líder socialista ha lamentado la "ausencia" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "quien lleva sin pisar Granada más de dos meses". "Moreno no quiere venir a Granada, está escondido después de que su gobierno rechazara la petición de la Universidad de Granada (UGR) para ofrecer el grado en Inteligencia Artificial (IA) este curso, autorización que sí ha aceptado de una universidad privada afincada en Málaga", ha denunciado la máxima responsable del PSOE en la capital.

En esta misma línea, Ruz ha criticado la "sumisión" de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien, "mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez financia proyectos clave como el nuevo centro de salud de La Rosaleda, ante su partido, esconde la cabeza bajo la toalla y es incapaz de afear a Moreno el cierre de centros de salud como el de Fortuny Velutti, así como los recortes generalizados en la atención primaria de la capital que se han ido produciendo todo el verano".

Ruz ha reafirmado que actos como el de este viernes ponen de relieve el compromiso del PSOE "con esta ciudad, sobre todo en aspectos tan importantes como la defensa de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía".

Para concluir, ha reiterado "la diferencia tan notable y perceptible que existe entre la gestión del Gobierno de España y la Junta de Andalucía, gobernada por un PP que es capaz de renunciar a la condonación histórica de la deuda de esta comunidad autónoma por intereses partidistas".