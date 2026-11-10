El PSOE destaca que la provincia de Jaén registra "los mejores datos de empleo" en lo que va de siglo

Juan Francisco Serrano (dcha) y Víctor Torres antes de la rueda de prensa sobre evolución del empleo en la provincia - PSOE

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Jaén Juan Francisco Serrano destacado que la provincia ha alcanzado "los mejores datos de empleo" en lo que va de siglo bajo la gestión del Gobierno socialista.

En una rueda de prensa centrada en materia laboral, Serrano ha defendido la necesidad de dar continuidad a un Ejecutivo progresista tras las elecciones del próximo 29 de noviembre para seguir generando oportunidades en el territorio.

Serrano ha detallado que la provincia cuenta actualmente con 21.000 personas paradas menos que en octubre de 2018, bajo el mandato del PP, al haber pasado de casi 53.000 desempleados a los 31.268 actuales. "En verano registramos la cifra de paro más baja de la historia de la provincia de Jaén", ha subrayado, calificando la situación como un "éxito" de las políticas estatales.

Asimismo, ha apuntado que Jaén cuenta en la actualidad con 238.900 personas ocupadas --27.000 más que con el anterior Gobierno del PP--, lo que sitúa a la provincia ante "el mejor trimestre de toda su historia" desde que se tienen registros. Según los datos desglosados, desde 2018 el desempleo ha descendido un 26 por ciento en España, un 34 por ciento en Andalucía y más de un 40 por ciento en la provincia jiennense.

El candidato socialista ha hecho especial hincapié en los efectos de la reforma laboral, asegurando que no solo ha bajado el desempleo, sino que se ha logrado un trabajo "de mejor calidad" frente a la "inestabilidad" y los contratos de días o semanas que sufrían anteriormente los jóvenes y las mujeres.

A este respecto, ha comparado los 11.141 contratos indefinidos que se firmaron en la provincia durante los primeros diez meses de 2018 con los más de 86.000 contratos fijos registrados en lo que va de año 2026. "Estamos hablando de casi ocho veces más contratos fijos con esta reforma laboral", ha enfatizado Serrano, quien ha añadido que actualmente más del 71 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social en Jaén disponen de un contrato estable.

Por otro lado, ha criticado la postura del PP y de Vox, acusándolos de haber puesto "todas las piedras en el camino" para intentar bloquear estas medidas de consolidación laboral.

De cara al escenario posterior al 29 de noviembre, Serrano ha remarcado que el PSOE aspira a alcanzar el "desempleo cero" y ha señalado que para ello es clave el desarrollo de proyectos estratégicos como el Cetedex. Sobre este centro, ha revelado que ya hay más de 100 empresas del sector que se han interesado por implantarse en la provincia de Jaén, lo que abrirá "un nuevo horizonte de futuro".

Preguntado por la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha recordado que la subida anual ha sido una constante desde 2018, comparando los 731 euros mensuales de la etapa del PP con los 1.221 euros actuales. "El SMI tiene que ir subiendo para igualarnos a la media de Europa y para arrastrar al conjunto de los salarios", ha defendido.

Durante la comparecencia, Serrano también ha respondido a preguntas sobre los cambios en la candidatura socialista de Jaén, en la que ha pasado de encabezarla a ocupar el número dos de la lista para dar paso a Isabel Uceda como número 1.

El candidato ha asegurado estar "convencido" de que la decisión responde estrictamente a los criterios de paridad marcados por la dirección regional del partido. "Para mí es un orgullo ir en una lista del Partido Socialista, la posición es lo de menos", ha manifestado, recalcando su apoyo a su compañera de filas y mostrándose seguro de que el PSOE obtendrá una victoria en la provincia el próximo 29 de noviembre.