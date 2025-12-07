El PSOE destaca el "salto histórico" en inversión estatal en Córdoba tras "la parálisis del PP"

El diputado en el Congreso por el PSOE de Córdoba Alberto Mayoral, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente. - PSOE DE CÓRDOBA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 7 diciembre 2025 16:08

CÓRDOBA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral ha destacado que "Córdoba ha pasado del abandono a la inversión" gracias al compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha situado a la provincia "en la agenda del Estado, con proyectos, obras y financiación garantizada".

Según detalla el partido en un comunicado, la inversión estatal en Córdoba ha superado por primera vez los 100 millones de euros anuales en los dos últimos ejercicios, y mantendrá ese ritmo inversor en 2026, lo que a su juicio consolida "un ciclo de crecimiento sostenido tras años de recortes".

"Cuando gobernaba el PP, en 2016 la inversión cayó a sólo 18 millones, una cifra mínima. Hoy hemos multiplicado por cinco aquel esfuerzo y demostramos con hechos que Córdoba cuenta para el Gobierno de España", ha subrayado Mayoral.

El diputado cordobés ha recordado que en "2017 se invirtieron apenas 29 millones, frente a los más de 110 millones alcanzados el último año, lo que supone cuatro veces más recursos que hace una década". "Ésa es la diferencia entre hablar de compromiso y demostrarlo: Córdoba hoy tiene futuro porque el Gobierno de España ha vuelto a invertir en esta tierra", ha señalado.

Además, ha aludido a la licitación pública: "En 2017 apenas se licitaron cuatro millones de euros, frente a más de 100 millones de media anual desde 2023, lo que consolida un modelo de inversión sostenido en el tiempo".

"Este Gobierno no promete, cumple. Las cifras están ahí: proyectos en marcha, obras adjudicadas y financiación asegurada. Córdoba vuelve a estar en la agenda del Estado y eso se traduce en empleo, desarrollo y oportunidades", ha afirmado el diputado socialista.

El PSOE de Córdoba subraya que estas inversiones no son un esfuerzo puntual, sino "el resultado de una planificación sostenida que garantiza estabilidad, crecimiento y cohesión territorial para los próximos años".

Entre los principales proyectos, Mayoral ha destacado la apuesta por el Aeropuerto de Córdoba, la financiación de la Base Logística del Ejército de Tierra o el tren de proximidad Villa Del Río/Palma del Río, como ejemplos tangibles de ese compromiso estatal.

"Pasamos de la parálisis a la mayor inversión en más de una década. Frente al abandono del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto la confianza y los recursos a esta provincia", ha concluido.

