PSOE dice que el Gobierno "trabaja" para que la ciudadanía de la zona Norte de Granada mejore su movilidad por carretera

GRANADA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada afirma que el Gobierno de España "trabaja" para que la ciudadanía de la zona norte de la provincia "mejore su movilidad por carretera", de modo que "ningún ciudadano pierda oportunidades de transporte terrestre sino que las mejore" a través del nuevo mapa de servicios regulares de transporte por carretera, y ha pedido a la Junta que "tome nota y bonifique el transporte público de su competencia".

El secretario de coordinación de la comarca Baza-Huéscar, Abelardo Vico, ha recalcado que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana está elaborando un nuevo mapa de servicios regulares de transportes por carretera para adaptar este servicio a los tiempos y necesidades actuales, puesto que el actual fue diseñado a principios del siglo XX y acumula problemas de diversa índole. "Una situación a la que hay que darle respuesta para hacer un sistema de transporte más eficiente y moderno", ha precisado.

Por eso, y tras criticar que la Junta "haya filtrado este documento que no es definitivo sino puramente técnico", ha asegurado que el compromiso del Gobierno en relación a la ruta Benidorm-Jáen, que es la que cruza la zona norte y se ha convertido en objeto de polémica, es que "no se pierdan oportunidades de viaje". Y ello, ha precisado, a pesar de no ser decisiva ya que son las líneas de competencia autonómica, las intracomunitarias, las que realmente unen por carretera los nodos fundamentales de comunicación de esta comarca y afectan a la movilidad principal del ciudadano.

Junto a la parlamentaria andaluza, Olga Manzano, y el alcalde de Baza Manuel Gavilán, el también senador ha enfatizado que el transporte público para la movilidad rural "ocupa un lugar importante de la agenda política del Gobierno, como acredita la mesa de trabajo por el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico y en la que desde el PSOE de Granada queremos aportar iniciativas".

Por su parte, Olga Manzano ha afeado a la Junta de Andalucía su manera de actuar en lo que respecta al transporte público rural "especialmente en las comarcas de la zona norte a diferencia de lo que ha hecho en otras zonas como el Área Metropolitana, donde ha recuperado las líneas anteriores a la pandemia, y, por otro lado, su deslealtad con el Gobierno de España".

Durante su intervención, la socialista ha denunciado "la deslealtad institucional que Moreno Bonilla ha practicado de manera habitual, sin pudor e irrespetuosamente con el Ejecutivo, especialmente por mal utilizar el Mapa Concesional de Servicios Regulares de Transporte por Carretera en proceso de elaboración que fue enviado a las comunidades autónomas para iniciar un proceso de colaboración conjunto para buscar soluciones y que los territorios hicieran sugerencias".