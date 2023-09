PSOE dice que Jaén estará sin contrato de autobús por la "incapacidad" del alcalde para licitar un pliego "listo"

JAÉN, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha criticado que el equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más) del Ayuntamiento dejen a partir del 7 de octubre el servicio de autobús urbano "sin contrato" y "en fraude de ley" por la "absoluta incapacidad" del alcalde, Agustín González, para "licitar el pliego y la financiación que dejó listas" el anterior gobierno local (PSOE-CS).

Así lo ha indicado este jueves el secretario general del partido en la capital y portavoz socialista en el Consistorio, Julio Millán, quien ha añadido que esto ha motivado la situación a la que ahora se ve abocado el servicio, la empresa que lo presta (Alsa), los trabajadores con anuncio de posible huelga y la ciudad.

Según ha explicado, a un mes de que expire el contrato puente de dos años --planteado tras la salida de la anterior prestataria, Castillo, en tanto se licitaba el definitivo--, Jaén "se quedará en fraude de ley, porque no caben prórrogas".

Ha señalado, además, que los trabajadores se quedan sin la subida salarial que tiene que incluir el nuevo pliego. "Cuestiones que el actual equipo de gobierno habría dejado solventadas si hubieran licitado y adjudicado a estas alturas el contrato con la documentación y financiación que se le dejó", ha recalcado.

En este sentido, Millán, que ha comparecido con el concejal Francisco Lechuga, ha asegurado que él y su equipo de gobierno dejaron toda la documentación lista en mayo para que en julio se licitara el contrato por diez años.

"Es más, públicamente el señor González Romo dijo hace unas semanas que nos agradecía que dejáramos el trabajo y la financiación listos, pero que no lo licitáramos a la espera de que lo hiciera quien gobernase finalmente. Este contrato podría haber salido a licitación en julio y en octubre estar adjudicado y, si no se ha hecho, es porque no han querido o manifiestan una absoluta incapacidad", ha manifestado.

El portavoz del PSOE ha expuesto en su comparecencia el expediente de contratación, el pliego de cláusulas administrativas, los informes preceptivos para el inicio del expediente, las cláusulas administrativas y el anexo de personal a subrogar con el incremento de costes necesario y las mejoras e itinerario de rutas.

Igualmente, ha enseñado el cumplimiento de la normativa en materia de emisiones de la flota, el acuerdo plenario del mes de abril con la modificación de crédito para licitar el contrato, publicado provisionalmente unos días después en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y el de la aprobación definitiva de crédito en mayo de 2023.

"Que González Romo diga ahora que se tiene que redactar el pliego cuando está todo hecho es faltar a la verdad; González Romo es de la escuela de la mentira de Feijóo", ha resaltado, no sin lamentar que el alcalde lamente el cambio del servicio de la anterior empresa a la actual, Alsa.

Al respecto, ha defendido que "se hizo con todos los informes y con todos los acuerdos, con el documento demoledor del Consejo Consultivo y de los tribunales que confirmó que en 60 años se había prestado este servicio sin contrato".

"Decir que no se está de acuerdo con eso es tener nostalgia de lo que se ha vivido en esta ciudad", ha dicho en alusión a la gestión de Castillo. Se ha referido a "impagos de nóminas, maltrato a los trabajadores, deficiente prestación del servicio plagado de reclamaciones, imposibilidad de servicios especiales a Ifeja, el Olivo Arena o el bus búho" o a "no poder pagar con tarjeta, autobuses con puertas de madera" y "sin aplicación móvil para seguir los trayectos".

Millán ha confiado en que "no sea una argucia para volver a una etapa que debe estar ya pasada" en Jaén, "en la que unas cuantas manos movían las cosas con intereses particulares". "Vamos a trabajar para que eso no sea así, pero a día de hoy por incapacidad lo que tenemos a partir del 7 de octubre es que el servicio está en fraude de ley y vamos a volver a la ilegalidad", ha subrayado.

PROYECTO PARA ADECUAR PARADAS

Por otra parte, ha recordado que se dejó "redactado listo para adjudicación" con cargo a fondos DUSI "y con margen de ejecución" un proyecto por un millón de euros para adaptar las paradas y marquesinas con criterios de accesibilidad y sistemas para personas con movilidad reducida o discapacidad auditiva o visual.

Se trata de una actuación consensuada con Fejidif, entidad de referencia en la atención a las personas con discapacidad, y ha afeado que "el PP haya decidido no ejecutarlo y tampoco someter a participación ciudadana" los cambios que el nuevo contrato de bus podría incluir.

En la misma línea se ha expresado Francisco Lechuga, que se ha mostrado sorprendido porque el actual alcalde diga que el cambio del servicio se hizo de forma unilateral.

"Es vergonzoso y bochornoso porque con una gran responsabilidad hicimos el cambio de servicio que la gente de Jaén reclamaba. Decir, además, que no se ha dejado programado el contrato cuando ya vemos que no es así es faltar a la verdad y es muy triste que lo diga un alcalde", ha criticado.

Ha hecho hincapié en que, "si no lo han sacado es porque no han querido o la incapacidad es manifiesta". Ha agregado que, si hubieran llevado este contrato al pleno de julio, ahora habría otro escenario distinto, "donde no habría riesgo de huelga e incumplimiento de convenio colectivo de los trabajadores".

El edil ha precisado, además, que la prórroga del contrato puente "no es viable ni administrativa ni jurídicamente". "Es un contrato de emergencia, que establece clara y taxativamente un límite de dos años que cumple en 7 de octubre y este alcalde ha llegado a septiembre, como los malos estudiantes, sin contrato de este servicio", ha concluido.