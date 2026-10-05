El PSOE dice que "la morosidad injustificada" del Ayuntamiento de Córdoba ha llevado al plantón de la Policía Local

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este lunes que "la morosidad injustificada del Ayuntamiento respecto al trabajo realizado por la Policía Local en el último año ha provocado un plantón de los agentes a prestar servicios extraordinarios, y la consiguiente falta de seguridad en los eventos que se han producido durante el fin de semana pasado", y ello a pesar de que el Consistorio tiene "más de 150 millones en los bancos", pero que no utiliza, dando lugar a la citada "morosidad, que no solo afecta a la Policía Local, bomberos y otros empleados públicos, sino también a empresas suministradoras y adjudicatarias de obras del Ayuntamiento de Córdoba".

Según ha informado el PSOE en una nota, el portavoz socialista ha explicado que, "ante la escasez de agentes disponibles en la plantilla, que está muy lejos de la ratio establecida de 2,5 policías por cada 1.000 habitantes, hay dependencia", para cubrir "los muchos eventos que tienen lugar en la ciudad, a través de servicios extraordinarios y voluntarios". Para Hurtado, si la escasa plantilla actual está colaborando voluntariamente con el gobierno municipal del PP, "no pueden sufrir de forma persistente la morosidad en el cobro de sus servicios".

En este sentido, Antonio Hurtado considera que "la gestión de personal es muy deficiente, lo que se demuestra con la morosidad en el pago a los empleados municipales, pero también con la morosidad en el pago de los premios de jubilación, la aplicación de las jubilaciones parciales o la aprobación de la RPT y VPT del Ayuntamiento".

"El malestar en la Policía Local es extensible al resto de empleados municipales, incluyendo a las empresas como Sadeco, que acaba de anunciar movilizaciones, o como Cecosam, que sufren una enorme preocupación por la estabilidad de la empresa municipal, y no hay otro responsable que el alcalde, José María Bellido (PP), quien demuestra dejadez y abandono de la gestión municipal y de las competencias que corresponden al Ayuntamiento", ha subrayado el portavoz socialista, quien entiende que "los eventos deben contar con suficientes agentes de la Policía Local y Protección Civil, porque, de lo contrario, no estamos garantizando su seguridad".