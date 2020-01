PSOE-A dice que "no procede" la Ley de Concordia que propone Vox y reprocha a PP-A y Cs que "le rían las gracias"

Publicado 29/01/2020 14:24:08 CET

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha advertido este miércoles de que "no procede" la proposición de Ley de Concordia que ha registrado Vox en el Parlamento pues la norma andaluza de Memoria "es buena y salió adelante sin votos en contra"; al tiempo que ha afeado al PP-A y Ciudadanos (Cs), socios del Gobierno andaluz, que "le rían las gracias a la extrema derecha porque mantiene al presidente, Juanma Moreno".

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha pedido "no entrar en el juego de Vox" porque pide derogar la Ley de Memoria Democrática "que fue aprobada sin votos en contra".

"Nadie votó en contra, no se opusieron, que PP-A y Cs no se opongan rotundamente a derogar la ley que hay para aprobar una supuesta Ley de Concordia es una contradicción, le rinden pleitesía a la extrema derecha para seguir en el poder", ha abundado Fiscal.

Y es que, como ha recalcado, "estas cuestiones en Europa no pasan, incluso la derecha europea se muestra rotundamente en contra de la extrema derecha". "En Alemania esto no pasa, allí aíslan a la extrema derecha, pero aquí se cuenta con ellos y hasta se les ríe la gracias", ha lamentado el socialista andaluz.

"VOX NO ES BUENO PARA LA DEMOCRACIA"

Preguntado sobre la petición de dimisión por parte de Vox del delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, quien afirmó este pasado martes que "lo mejor que podría pasarle a la democracia española es que la actividad política de Vox desapareciera"; Fiscal ha apuntado que la presencia de la extrema derecha, que ha venido a "romper consensos de varias décadas", "no es buena para la democracia".

El portavoz del PSOE-A ha señalado, entre los consensos alcanzados, el Estado de las autonomías, la lucha contra la violencia machista que Vox "niega" o la memoria histórica, y ha afirmado que le gustaría que "un partido que viene a romper esos consensos no estuviera en las instituciones".

"Me gustaría que no estuviera en las instituciones. Los ciudadanos tiene la palabra, pero me parece que su presencia no es buena para la democracia", ha advertido.

En este sentido, ha instado a solucionar los problemas de la ciudadanía para que "el populismo rancio de derechas tenga el mínimo apoyo posible". "A mí me gustaría que no estuvieran representados en ninguna institución", ha insistido Fiscal, quien se ha sumado a los demócratas europeos de "cualquier signo que coinciden en esta apreciación", mientras "en Andalucía se compite por el mismo espacio".