La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista socialista al Senado, Rafi Crespín (c.), este sábado. - PSOE

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista socialista al Senado, Rafi Crespín, ha reivindicado este sábado en Villanueva de Córdoba que "no somos iguales" y que la diferencia entre el PSOE y la derecha "la ponen de manifiesto los hechos y la gestión", al tiempo que ha llamado a la movilización para impedir en las elecciones generales del 29 de noviembre "el retroceso" que supondría un gobierno del PP y Vox.

Crespín ha realizado estas declaraciones en un acto de campaña en el que ha puesto en valor "la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez" en el conjunto de la provincia. En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo socialista ha situado a las personas "en el centro de sus políticas y ha subrayado que cuando este país tiene un reto, el PSOE responde con derechos, con inversión y con gestión".

La dirigente socialista ha señalado que la actuación del Gobierno ante situaciones como la pandemia o el reciente tren de borrascas demuestra "la forma diferente de afrontar una crisis" de los gobiernos socialistas frente a la derecha. "Cuando llegó la pandemia pusimos la vacuna al acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones y cuando ha llegado el tren de borrasca hemos puesto a los ganaderos, a los agricultores y a los ciudadanos en el centro de nuestra atención", ha afirmado.

"Eso es lo que hace un Gobierno socialista: cuando llegan las dificultades, está al lado de la gente", ha señalado Crespín, quien ha contrapuesto esta gestión con las políticas del PP y Vox en Andalucía. "Mientras unos hablan de defender al campo, cuando llegan al presupuesto recortan 380 millones de euros al sector primario", ha advertido, reivindicando el compromiso del Gobierno de España con un territorio como Los Pedroches, donde la agricultura y la ganadería tienen un peso fundamental.

La candidata socialista al Senado ha defendido que la ciudadanía tiene elementos suficientes para decidir entre unos proyectos y otros y ha rechazado el discurso basado en "datos falsos" y confrontación. "La política con mayúsculas no es solo ponerte en un cara a cara y empezar a soltar datos, datos falsos, y que luego los verificadores tengan que decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas que han sido engañados", ha criticado.

Frente a ello, ha reivindicado una política basada en la gestión y en la mejora de la vida de las personas. Como ejemplo, ha destacado la evolución de las pensiones durante los gobiernos socialistas: "Nuestros pensionistas hoy tienen revalorizada su pensión conforme al IPC" y, en Córdoba, "la pensión media ha subido más de un 50%" desde 2018, con un incremento de casi 350 euros.

Crespín ha advertido además de que "la derecha y la ultraderecha ya han dicho que el sistema público de pensiones no es sostenible", y ha defendido la necesidad de proteger un sistema que garantiza derechos y seguridad económica a millones de personas. "Cuando alguien dice eso, solo te entra en la cabeza que están pensando en un sistema privado de pensiones", ha señalado.