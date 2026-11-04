El PSOE dice que los presupuestos de la Junta relegan a Granada al destinar cuatro veces menos inversión que a Málaga

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, y el parlamentario andaluz por Granada, Paco Cuenca, han criticado en rueda de prensa que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 presentados por el Ejecutivo de Juanma Moreno - PSOE GRANADA

GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, y el parlamentario andaluz por Granada, Paco Cuenca, han criticado en rueda de prensa que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 presentados por el Ejecutivo de Juanma Moreno suponen "una auténtica ofensa y un ataque" a la ciudad y a la provincia, al relegarlas a un papel secundario y recortar la dotación asignada respecto al ejercicio anterior. Ruz ha denunciado este miércoles el "agravio histórico" que sufren las cuentas para la ciudad y su provincia, asegurando que la Junta "va a invertir en Málaga cuatro veces más que en Granada".

La líder del PSOE en el Consistorio ha acusado al Gobierno andaluz de incurrir en un "maquillaje contable para tapar que, al descontar la aportación a las universidades, la inversión neta real destinada a infraestructuras, transportes y equipamientos en la provincia de Granada se reduce a 143,59 millones de euros, frente a los 622,12 millones de euros asignados a la provincia de Málaga (una vez restada la aportación a la UMA)".

"Hablamos de una brecha de más de 478 millones de euros que evidencia la parálisis a la que el Ejecutivo autonómico condena a Granada", ha aseverado Ruz, quien ha censurado además la "actitud sumisa y el silencio cómplice" de la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, a la que acusa de "anteponer los intereses del Partido Popular a las necesidades urgentes de los vecinos".

La socialista ha detallado "el grave déficit inversor" que arrastra la capital y ha recordado que el borrador autonómico vuelve a dejar "a cero euros" cuatro ejes estratégicos que son "absolutamente principales y necesarios para el futuro de la ciudad".

En este sentido, ha afeado la nula financiación para la Línea 2 del metro que conectaría la cornisa sur (Huétor Vega, La Zubia y Gójar) a través del Distrito Genil, además de su prolongación hacia La Chana, Santa Fe y el aeropuerto, y para la adecuación del parking del túnel del metro en Camino de Ronda.

Asimismo, ha lamentado la falta de apoyo presupuestario para la construcción de los centros de salud de La Ponderosa y Parque Nueva Granada, así como para la rehabilitación de la zona de La Cruzada, afectada por los terremotos de agosto.

Por su parte, el parlamentario del PSOE, Paco Cuenca, ha alertado de la baja tasa de ejecución en los proyectos del Gobierno andaluz en el actual ejercicio y ha señalado que Moreno mantiene "dos de cada tres euros en un cajón", lo que demuestra que los compromisos con la provincia son "una gran mentira". Cuenca ha subrayado que el presupuesto para la provincia de la Junta disminuye un 12% para 2027 en comparación con las cuentas de 2026.

Finalmente, el parlamentario ha exigido explicaciones por la parálisis de grandes infraestructuras culturales como el Gran Espacio Escénico de cara a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, la inacción del Gobierno andaluz en materia de vivienda al rechazar la declaración de zona tensionada y el desamparo a las más de 500 familias perjudicadas por los seísmos en el Zaidín.

Cuenca ha anunciado la presentación de una completa batería de enmiendas en el Parlamento autonómico "para intentar revertir el abandono presupuestario al que la Junta somete a Granada".