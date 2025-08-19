El PSOE de la Diputación de Córdoba exige más medios y prevención tras el incendio en Villanueva del Rey

CÓRDOBA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha reclamado este martes al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía "un refuerzo de los medios humanos y materiales del Plan Infoca, así como una inversión sostenida en tareas de prevención y mantenimiento forestal, tras el grave incendio que ha afectado a Villanueva del Rey (Córdoba)".

En este sentido y a través de una nota, el portavoz del PSOE en la institución provincial, Esteban Morales, ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "que desarrolle de forma urgente la Ley de Bomberos Forestales aprobada por el Gobierno de España, que permitiría mejorar las condiciones laborales, retribuciones y dotación de medios de estos profesionales esenciales".

Para Morales, "no basta con agradecer su labor cuando hay una catástrofe. Es imprescindible que la Junta de Andalucía dote al Infoca y a los bomberos forestales de más recursos, formación y personal estable".

El anterior alcalde socialista de Villanueva del Rey y actual diputado provincial, Andrés Morales, por su parte, ha querido destacar "la profesionalidad y el enorme esfuerzo desplegado por los empleados públicos del Infoca, que han arriesgado sus vidas para proteger el entorno natural y a la población", y por eso ha expresado su "reconocimiento a quienes, con su trabajo y entrega, son la primera línea de defensa frente a las llamas. Sin su dedicación, hoy lamentaríamos daños aún mayores".

COLABORACIÓN DESDE DIPUTACIÓN

Ante esto, el PSOE ha pedido al gobierno del PP en la Diputación de Córdoba "que impulse un plan de colaboración con los ayuntamientos para que, mediante programas de empleo, se puedan atender las tareas de mantenimiento y prevención de incendios en montes, parques y zonas forestales de titularidad municipal".

"La prevención es fundamental y por ello las entidades locales necesitan apoyo técnico y económico para proteger su entorno, y la Diputación de Córdoba tiene una oportunidad para demostrar su compromiso con el medio ambiente", ha señalado Esteban Morales.

Desde el PSOE insisten en que "la prevención, la responsabilidad política y el refuerzo de los servicios públicos son la mejor garantía para evitar desastres y proteger el patrimonio natural y la seguridad de los vecinos y vecinas del Norte de la provincia", pero "el abandono de las tareas de limpieza y el déficit en los planes de prevención del Gobierno andaluz han agravado el problema, así como la falta de inversión en mantenimiento", lo que "hace que la Sierra sea más vulnerable ante el fuego".

En opinión de los socialistas, "el campo cordobés y sus pueblos no pueden seguir asumiendo las consecuencias de la dejadez y falta de previsión de Moreno. Desde el PSOE estaremos vigilantes para que el drama de Villanueva del Rey no se repita nunca más", exigiendo al presidente andaluz que "asuma sus responsabilidades políticas en esta materia, que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía".