El PSOE-A echa en falta autocrítica en el discurso de Moreno: "Silencio ante escándalos y marketing para tapar recortes"

SEVILLA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha echado en falta "autocrítica" en el discurso navideño ofrecido este miércoles por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Otro mensaje de Navidad cargado de palabras bonitas y cero autocrítica. Concordia, orgullo y optimismo mientras Andalucía sigue liderando precariedad, colapsos sanitarios y jóvenes que se marchan por falta de futuro".

Así lo ha expresado la portavoz parlamentaria socialista en la Cámara andaluza, María Márquez, en un mensaje publicado en sus redes sociales. "Ni una palabra sobre la trama del SAS ni sobre el caso de las mascarillas en Almería", ha añadido la dirigente del PSOE al respecto.

"Silencio ante los escándalos y marketing institucional para tapar recortes en sanidad, deterioro de la educación pública y dependencia abandonada. Lo único auténtico del mensaje es que, como su libro, ni siquiera parece escrito por él", ha abundado la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico y vicesecretaria del PSOE-A.

En opinión de Márquez, Moreno dice "que escucha al adversario" cuando "ha negado hasta una comisión de investigación por los cribados del cáncer de mama".

"Y el final de ese mensaje, en su línea habitual de estrella de rock, como cuando se tiene que quitar a las jóvenes de encima", en clara alusión a los selfies protagonizados por el presidente andaluz una vez pronunciado su discurso con gente de la calle, este año, realizado por primera vez desde Málaga capital y con planos exteriores rodeado de personas. "Patético para cerrar 2025. Esperemos que el nuevo año le rompa la burbuja en la que vive. Por el bien de Andalucía", ha concluido.