El PSOE-A entiende "reivindicaciones justas" del campo y pregunta a Moreno "qué va a hacer aparte de poner un tuit"

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Acción Política y Social del PSOE de Andalucía y portavoz en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha entendido la movilización multitudinaria del sector primario este domingo en Madrid tras considerar "sus reivindicaciones justas y legítimas" para argumentar seguidamente que "no tenemos ninguna duda de que el Gobierno va a estar ahí".

Férriz, durante una rueda de prensa este lunes en la sede regional del PSOE-A, se ha preguntado por el papel del Gobierno andaluz en la respuesta a las demandas de los agricultores después de esgrimir la asistencia de la propia consejera de Agricultura, Carmen Crespo, a la manifestación.

"Tenemos un Gobierno andaluz, Moreno Bonilla es el presidente de la Junta de Andalucía, qué va hacer aparte de poner un tuit, tiene competencias y dinero", ha afirmado la dirigente socialista, quien ha lamentado "el aprovechamiento vergonzoso" de la reivindicación del sector primario y ha recriminado al Gobierno andaluz su "incapacidad".

Férriz ha cuestionado que "la consejera tenga tiempo de irse a manifestación" por el hecho de que tenga "el 53% del Presupuesto de Agricultura sin ejecutar" tras reconocer que "el sector está pasándolo mal" ante tener que afrontar "el elevado coste de las energías, de los hidrocarburos".

A ese retrato crítico con la actitud del Gobierno autonómico, la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria ha contrapuesto la trayectoria de su partido, de quien ha remarcado que "va en nuestro ADN" la defensa del campo para esgrimir que "hemos sido atacados por la defensa férrea del ámbito rural", así como el hecho de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "se ha reunido con todas las organizaciones agrarias".

Férriz, que ha enmarcado el agravamiento de las circunstancias que afronta el campo "derivado de la invasión de Putin", ha sostenido que "el Gobierno no lo ha tenido fácil en este tiempo" para ensalzar entonces su trayectoria durante la gestión de la pandemia de coronavirus bajo la premisa de "sin dejar a nadie atrás".

Tras apelar a "la situación compleja a nivel internacional" que rodea a los problemas del campo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "no deje de viajar para solucionar que el precio de la electrcidad no dependa del gas" y apelar consecuentemente a buscar "medidas estructurales", para reprochar entonces la actitud de "partidos que nunca han estado en el campo" y destacar que PP y Vox no apoyaron la Ley de Cadena Alimentaria cuando ésta perseguía "evitar vender bajo pérdidas".

"Entendemos las reivindicaciones, no hacemos cargo de su preocupación, que es nuestra preocupación", ha afirmado Férriz como cierre de su argumentación para lamentar "el simple aprovechamiento vergonzoso" de los partidos de la oposición de "las reivindicaciones justas y legítimas" del sector y preguntar a éstos si "van a hacer algo aparte de encogerse de hombros".