El PSOE exige al alcalde de Córdoba que explique el segundo retraso en las obras de peatonalización de la Viñuela

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero. - PSOE

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha exigido este lunes al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), que explique, "con total transparencia, los motivos del segundo retraso de las obras de peatonalización de la Avenida de la Viñuela, una actuación que debía haberse ejecutado en seis meses y que acumula ya más de nueve meses desde su inicio".

Según ha informado el PSOE en una nota, el concejal socialista ha expresado su "preocupación por una situación que está generando importantes perjuicios a los vecinos y vecinas del barrio, así como a los comercios de la zona, que continúan soportando las consecuencias de unas obras que deberían haber concluido hace meses".

Esta obra, adjudicada a la empresa Obra Civil Cordobesa por un importe superior al medio millón de euros y con un plazo inicial de ejecución de seis meses, "comenzó en septiembre de 2025 y debía estar finalizada en marzo de 2026".

Sin embargo, el Ayuntamiento aprobó "una primera ampliación del plazo hasta finales de mayo, alegando problemas meteorológicos. Posteriormente, los trabajos permanecieron paralizados durante semanas y el propio gobierno municipal del PP anunció una nueva reanudación de las obras, reconociendo que existían problemas que habían provocado el parón".

Por eso, los socialistas reclaman a Bellido que "cuente la verdad sobre por qué se vuelve a paralizar esta obra. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué está ocurriendo y por qué una actuación que debía estar terminada sigue acumulando retrasos".

Romero ha rechazado las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el gobierno municipal del PP y ha apuntado directamente a la situación económica del Ayuntamiento, como "causa principal de los problemas que afectan a esta y otras actuaciones en la ciudad", dado que el Ayuntamiento "mantiene una preocupante dinámica de retrasos en los pagos a proveedores, adjudicatarias y pequeñas y medianas empresas que trabajan para la administración local".

En consecuencia, los socialistas tienen, "cada vez más claro, que estas paralizaciones son consecuencia de la mala gestión económica del Partido Popular y de la incapacidad del señor Bellido para garantizar el pago en tiempo y forma a las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento".

El edil socialista ha advertido de que esta situación "está generando una creciente desconfianza entre el tejido empresarial cordobés", pues que "el Ayuntamiento sea percibido como un mal pagador crea inseguridad y puede provocar que muchas empresas dejen de presentarse a concursos públicos o incluso se vean abocadas al cierre por falta de liquidez", con las consecuencias que ello tiene también para el empleo.

Romero también ha vinculado estos problemas con el plan de ajuste impulsado por el gobierno municipal del PP, "que supondrá una importante reducción de inversiones en la ciudad", de modo que "los ciudadanos cumplen con sus obligaciones fiscales, pero no están viendo que esos recursos reviertan en mejoras para Córdoba. Lo que estamos viendo es menos inversión, retrasos en las obras y problemas de gestión cada vez más evidentes".

Según ha agregado el edil del PSOE, esta situación coincide "con una decisión especialmente preocupante, la renuncia a inversiones por valor de 13 millones de euros aprobada recientemente por el gobierno municipal del PP", es decir, que "mientras Córdoba necesita mejorar sus barrios, modernizar sus infraestructuras y generar actividad económica, nos encontramos con un Ayuntamiento que deja de ejecutar inversiones, acumula retrasos en proyectos importantes y transmite inseguridad a las empresas".