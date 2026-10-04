El PSOE exige al alcalde de Córdoba unas instalaciones "dignas" para ensayos y actividad administrativa de la orquesta

Córdoba.- El PSOE afea que el interior del Alcázar continúe cerrado mientras los museos abren por la noche - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al alcalde, José María Bellido, un "mayor compromiso" con la Orquesta de Córdoba y ha exigido que se dote a la formación de unas instalaciones "dignas" tanto para los ensayos como para el desarrollo de su actividad administrativa.

Por ello, el grupo municipal socialista ha votado en contra de los Presupuestos de la Orquesta para 2027 presentados en el Consejo Rector celebrado el pasado 1 de octubre, al considerar que "las cuentas no resuelven las carencias estructurales que arrastra la institución", tal como ha recogido el partido en una nota.

Bernal ha destacado el "magnífico trabajo" que están desarrollando la Gerencia y la Dirección de la orquesta, que han conseguido situar a sus músicos en un lugar destacado del panorama musical nacional, "un esfuerzo artístico y de gestión" que, a su juicio, "no está encontrando una respuesta suficiente por parte del Gobierno municipal del PP".

"Tenemos una orquesta que es un orgullo para Córdoba, con grandes profesionales y una trayectoria que merece todo nuestro reconocimiento, pero el Ayuntamiento no está a la altura de lo que necesita. Bellido debe demostrar con hechos su compromiso y cumplir las promesas que hizo tras ganar las Elecciones Municipales de mayo de 2023", ha señalado la edil socialista.

La concejal ha criticado especialmente la falta de unas instalaciones adecuadas. En la actualidad, la sede administrativa de se encuentra en un espacio de paso, un hall cedido por la Universidad de Córdoba (UCO), mientras que la formación tampoco dispone de una sede propia de ensayo en la que almacenar su material y trabajar en unas condiciones acústicas apropiadas.

"Resulta incomprensible que Córdoba, con los edificios y recursos de los que disponen tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía, no haya sido capaz de ofrecer todavía una sede administrativa digna y un espacio de ensayo a su orquesta. No estamos hablando de lujos, sino de unas condiciones mínimas para que nuestros músicos puedan desarrollar su trabajo", ha afirmado Bernal.

En relación con las cuentas de 2027, la concejal ha reconocido que el Presupuesto está equilibrado y contempla cuestiones positivas, como el incremento del 4,5% de los gastos de personal y nuevas convocatorias de plazas. También ha valorado que, después de años de reivindicación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hayan asumido el cumplimiento de los estatutos para realizar aportaciones económicas de igual cuantía a la Orquesta.

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo de la Gerencia y la Dirección para conseguir convenios y patrocinios que refuerzan el prestigio de la institución y contribuyen a incrementar sus ingresos. La previsión de una mayor recaudación por venta de entradas, ha apuntado, responde también al éxito cosechado por la formación en las últimas temporadas.

No obstante, el PSOE considera que "estos avances no son suficientes para respaldar unas cuentas que siguen sin ofrecer una solución a las necesidades básicas de la orquesta". Bernal ha señalado que el Presupuesto contempla, además, algunas reducciones, como la del fondo de contingencia, y mantiene un nivel de inversiones insuficiente para abordar las carencias pendientes.

"Valoramos el trabajo de quienes están al frente de la Orquesta y los avances que se han conseguido, pero no podemos votar a favor de unos Presupuestos que no garantizan unas condiciones mínimas para su funcionamiento. La sede administrativa y la sede de ensayo son necesidades básicas que no pueden seguir esperando", ha subrayado.

Para Bernal, que estas carencias continúen sin resolverse después de años de Gobierno del PP evidencia una falta de prioridad política y una negligencia en la gestión de una institución cultural de referencia para la ciudad.

Por ello, la concejal socialista ha instado a Bellido a reconsiderar la posición del Gobierno municipal y a trabajar junto a la Junta de Andalucía para ofrecer una respuesta definitiva a las necesidades de la formación.