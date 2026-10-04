PSOE exige a alcaldesa de Granada medidas "urgentes" de seguridad vial en La Chana ante el aumento de tráfico por obras

Archivo - El viceportavoz del grupo municipal socialista Eduardo Castillo y la concejala Nuria Gutiérrez. - PSOE - Archivo

GRANADA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido al gobierno local, encabezado por Marifrán Carazo PP), la adopción de medidas "urgentes" de seguridad vial en la calle Rector Antonio Gallego Morell, en el distrito de La Chana, que ha experimentado un aumento de tráfico debido al inicio de la tercera fase de las obras de rehabilitación y reforma integral de la carretera de Málaga.

En una nota, el PSOE ha advertido que la situación en esta arteria del barrio se ha vuelto "insostenible", desde que se iniciasen estas obras en primavera, debido a que se ha "forzado" el desvío del tráfico rodado hacia el interior del barrio, transformando un bulevar residencial "en una vía alternativa saturada de circulación".

La concejala socialista y responsable del distrito Chana, Nuria Gutiérrez, ha advertido del "peligro real" que supone este incremento exponencial de vehículos en un entorno "de especial vulnerabilidad".

En ese sentido, ha explicado que los alrededores de la calle Rector Gallego Morell albergan varios centros educativos de referencia, como el colegio Juan XXIII y Eugenia de Montijo, lo que convierte a este paseo en "un punto de paso diario e intensivo para familias con niños pequeños, así como para un gran número de personas mayores que transitan habitualmente por la zona".

Pese a "la gravedad de la situación", la edil del PSOE ha afirmado que el equipo de gobierno local "no ha implementado ningún dispositivo especial ni elementos de regulación del tráfico tras más de cinco meses desde el inicio de los desvíos".

Como ha dicho, los vecinos y las entidades del barrio han trasladado "en repetidas ocasiones" su preocupación en las distintas Juntas Municipales de Distrito celebradas desde la primavera, solicitando formalmente la instalación de badenes reductores de velocidad, la colocación de semáforos y el refuerzo de la señalización vertical y horizontal para evitar atropellos o accidentes de consideración.

En este contexto, Gutiérrez ha criticado "la falta de sensibilidad y la inacción" del gobierno municipal ante las demandas de los vecinos, subrayando que están ante "una desidia intolerable" por parte del Ayuntamiento, que en su opinión "parece esperar a que ocurra un percance grave para reaccionar, ignorando que se trata de un bulevar pensado para el paseo y el disfrute vecinal que hoy se ha convertido en una vía de tránsito rápido sin control alguno".

Por todo ello, el PSOE de Granada ha vuelto a formalizar la exigencia de un plan de intervención "urgente" para garantizar la tranquilidad en la calle Rector Gallego Morell.

Nuria Gutiérrez ha remarcado que desde el PSOE "no vamos a parar" hasta que el gobierno de Carazo "escuche a los vecinos, atienda los requerimientos de la Junta de Distrito y ponga sobre la mesa las soluciones de seguridad vial que la zona escolar y el barrio necesitan de forma inaplazable".