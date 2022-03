PSOE-A exige el cese del director general de la RTVA y Bendodo defiende que la cadena pública es "más plural" que nunca

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha solicitado este jueves el "cese" del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, al "carecer de la confianza y el respaldo" que en su momento le prestó el Grupo Socialista, dado que se "ha convertido en comisario político del Gobierno andaluz" de PP-A y Ciudadanos (Cs) e "impide que el ente público pueda cumplir con sus preceptos como servicio público". Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, le ha replicado que el cambio que llegó a Andalucía con el nuevo Gobierno ha llegado también a la RTVA, que hoy es "más plural" que nunca, apuesta por la modernización tecnológica, cumple con su función de servicio público y aumenta la audiencia.

Bendodo y Jiménez han mantenido un debate sobre la RTVA en la comisión parlamentaria de Presidencia, Administración Pública e Interior. Tras las críticas del portavoz socialista a la actual gestión en la cadena autonómica, el consejero ha señalado que "clama al cielo que los socialistas hablen de manipulación en Canal Sur, porque eso es lo que hacían ustedes". Ha agregado que desde "gastarse el dinero público en un puticlub hacia abajo cabe todo y desde poner al presidente de la Junta de protagonista de las campanadas de fin de año, cabe todo, y eso es lo que hacían ustedes".

Tras pedir Jiménez la dimisión de Mellado, Bendodo ha señalado en tono irónico que en la próxima legislatura se va a "renovar" al director general y se va a proponer él mismo, siguiendo la línea de lo que ya hicieron los socialistas en su momento, poner como director general de la cadena al que fuera portavoz del Gobierno, Rafael Camacho. Eso fue un "disparate", según ha indicado Bendodo acto seguido en referencia al nombramiento de un portavoz del Ejecutivo como director del ente público.

Ha recalcado que la RTVA está actualmente "controlada" por el Parlamento, por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), por la Comisión Nacional de Competencia y por el consejo de administración de la cadena y ahora es "mucho más plural" que nunca y, por ejemplo, "no hay listas negras de periodistas" y "opina todo el que quiere".

Bendodo ha agregado que la RTVA era el "juguete" del PSOE-A y, como en Blancanieves, estaba acostumbrado a mirarse en el espejo de Canal Sur "todo el día para que se le dijera que era el más guapo y el que mejor lo hacía".

El consejero ha negado que él "meta mano" en los informativos de Canal Sur: "Si yo tuviera la capacidad de decidir sobre los informativos, (Juan) Espadas (secretario general del PSOE-A) estaría todos los días en los informativos (mañana, tarde y noche), pero no la tengo".

Ha insistido en defender la "independencia" de los informativos y ha dicho que el presidente de la Junta ya no es "protagonista de las campanadas de fin de año como sí lo fue Manuel Chaves", mientras que en la cadena autonómica "ya no se cambia a un vigilante de puesto porque escuche la COPE ni existen las productoras patanegras". Ha garantizado que Canal Sur no va a "retransmitir en directo el congreso nacional del PP" que se celebrará el primer fin de semana en Sevilla, como, en cambio, sí se hizo con el debate de las primarias nacionales del PSOE para elegir al secretario general.

Por su parte, Mario Jiménez ha acusado al también portavoz del Gobierno andaluz de "manipulación e injerencia sistemática" en la RTVA, y ha criticado que "los informativos del ente público son sectarios, falsos y manipuladores".

El portavoz socialista ha sostenido que el Gobierno andaluz ha hecho "volar por los aires las bases sobre las que se asienta el acuerdo sobre la RTVA", ya que "no hay respeto a la pluralidad ni a la diversidad, se persigue a los trabajadores públicos que denuncian la situación dentro del ente, y se insulta a los trabajadores que se atreven a denunciar esta situación".

Ante lo que ha tachado de "manipulación vergonzosa en la que no se garantiza el respeto a la oposición", y tras "haber intentado reconducir esta situación por parte del Grupo Socialista", Mario Jiménez ha solicitado el cese del actual director general de la RTVA, al "no ostentar ya la confianza ni el respaldo que en su momento le otorgó el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz".