PSOE exige al consejero de Justicia "fechas concretas y decisiones definitivas" sobre la Ciudad de la Justicia en Jaén

El portavoz socialista José Manuel Higueras - PSOE

JAÉN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén capital ha exigido al consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, que aproveche su presencia este lunes en la ciudad, con motivo de la presentación de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2025, para ofrecer "respuestas claras, fechas concretas y decisiones definitivas" sobre la Ciudad de la Justicia.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ha denunciado que el proyecto se ha convertido en "el día de la marmota" para Jaén, con anuncios que se repiten, cambios de criterio y promesas que "avanzan y retroceden sin que la ciudadanía conozca todavía cuándo se iniciarán realmente las obras".

Ha añadido que el Gobierno andaluz "va camino de encarar una tercera legislatura de promesas" en torno a una infraestructura largamente anunciada y todavía pendiente de ejecución.

José Manuel higueras ha señalado que Jaén necesita "menos titulares y más calendario", después de años en los que la Junta "ha ido modificando plazos, planteamientos y prioridades sin ofrecer una planificación cerrada". "Estamos ante un proyecto que parece atrapado en el día de la marmota, con viajes hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro, sin saber muy bien exactamente ni los plazos ni cuándo se va a empezar la Ciudad de la Justicia", ha subrayado.

El portavoz socialista ha incidido en que la ciudadanía sigue sin conocer cuestiones esenciales del proyecto del complejo judicial. "Ni siquiera sabemos qué van a hacer con la Audiencia Provincial, si la van a dejar donde está o si se la van a llevar a la Ciudad de la Justicia. No tenemos planificación y Jaén necesita respuestas", ha afirmado.

El PSOE de Jaén capital considera que la visita del consejero a la ciudad "no puede quedarse en una foto institucional" mientras continúan sin resolverse las incógnitas de una infraestructura clave para la modernización de la justicia en la capital. En este sentido, Higueras ha reclamado a Nieto que diga "cuándo se va a construir la Ciudad de la Justicia, cuándo se inician las obras y si en esta tercera legislatura Jaén va a ver por fin máquinas trabajando o solo nuevos anuncios".

Asimismo, el portavoz socialista ha pedido explicaciones sobre el tratamiento que la Administración autonómica dará a la zona arqueológica existente en la parcela y si se mantiene la previsión de integrarlo o crear un espacio divulgativo, como contemplaban planteamientos anteriores. "Jaén también quiere saber qué se va a hacer con ese yacimiento arqueológico y si va a contar con un centro de interpretación, como se contemplaba en el proyecto inicial".