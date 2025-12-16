El PSOE exige a la Diputación de Granada un plan con presupuesto para "frenar la despoblación" en el mundo rural

Grupo del PSOE en la Diputación de Granada - PSOE

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha anunciado una moción para exigir al gobierno provincial, del PP, un compromiso "real, con presupuesto y planificación, que permita frenar la despoblación y corregir la brecha territorial que sufre la provincia", especialmente en los territorios del denominado anillo rural, como Huéscar, Montes Orientales, Tierra de Aguas, Valle de Lecrín y la Contraviesa.

Gómez, junto a miembros del grupo socialista en la institución provincial, ha denunciado que mientras el área metropolitana crece, "las comarcas rurales pierden población, envejecen y ven cómo desaparecen servicios y oportunidades", una situación que, a su juicio, "no es casual, sino consecuencia directa de la falta de inversión y de un modelo territorial desequilibrado que el PP mantiene desde la Diputación".

La iniciativa socialista plantea la puesta en marcha del Plan de Actuación Integrado (PAI) Cinco Retos, con una inversión total de 10,35 millones de euros, articulada en cuatro grandes ejes: naturaleza y cultura, recuperación del patrimonio, fortalecimiento del sector primario y refuerzo de los cuidados y la cohesión social. "No hablamos de anuncios ni de propaganda, sino de proyectos concretos y adaptados a cada territorio", ha subrayado la portavoz socialista.

En este sentido, ha detallado que el PAI recoge actuaciones específicas para cada comarca, como la puesta en valor del patrimonio en Huéscar, políticas de vivienda pública en los Montes Orientales, el impulso a la agricultura y la agroindustria en Tierra de Aguas, el desarrollo de un turismo ordenado y sostenible en el Valle de Lecrín o la mejora de la conectividad y la dinamización turística y cultural en la Contraviesa.

Gómez ha subrayado que es importante el "compromiso presupuestario y no solo buenas palabras", y ha reclamado la incorporación de una partida específica en los presupuestos provinciales de 2026 y la garantía de financiación plurianual del plan. "Sin dinero en el presupuesto no hay lucha real contra la despoblación", ha advertido.

La moción socialista incluye además la creación de una unidad técnica provincial específica, que permita coordinar a ayuntamientos, agentes sociales y administraciones, así como la presentación de un calendario de ejecución detallado antes de abril de 2026. "Queremos proyectos ejecutados, no planes que se queden en un cajón", ha insistido.

En ese contexto, ha considerado que la Junta de Andalucía también tienen que implicarse y colaborar en vivienda, patrimonio, turismo, sector primario y servicios sociales. "No puede seguir delegando mientras los pueblos se vacían", ha sentenciado.

Asimismo, Gómez ha aludido a una segunda moción centrada en reto demográfico como una cuestión de igualdad y de justicia social ante la respuesta "insuficiente" del PP en la Diputación, especialmente hacia los municipios pequeños y medianos.

Tras apuntar que el Gobierno de España ha situado este asunto como una "prioridad de Estado", la socialista ha indicado que "Granada hoy tiene dos modelos de desarrollo contrapuestos. Uno de concentración n torno a la capital y la costa y otro, de declive y estancamiento, en la mayor parte del territorio rural".

Ante ello, "proponemos reforzar y corregir la actual política provincial contra la despoblación, con medidas concretas como el incremento hasta cinco millones de euros de la convocatoria de ayudas contra la despoblación y la inclusión de los municipios de hasta 5.000 habitantes, que estaban fuera".

Además, Gómez ha abogado por la coordinación de la estrategia provincial con la Junta y el Gobierno de España, el impulso a políticas integradas de vivienda y repoblación activa, la apuesta por la conectividad digital, economía circular, empleo femenino y formación especializada y por dar protagonismo a los ayuntamientos y reforzar la cooperación institucional.

"Luchar contra la despoblación no es solo fijar población, es garantizar servicios, empleo, igualdad y futuro a quienes viven en nuestros pueblos", ha concluido.