PSOE-A exige "explicaciones inmediatas" ante el "cese sospechoso" de Figueroa: "No se nos está contando toda la verdad"

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y diputado socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. - PSOE-A

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y diputado socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha exigido este sábado, 13 de junio, "explicaciones inmediatas" ante la dimisión de Miguel Ángel Figueroa Teva como interventor general de la Junta de Andalucía, calificándolo como un "cese sospechoso" y sugiriendo que "no se nos está contando toda la verdad".

"Por eso queremos que la señora España comparezca de manera inmediata en el Pleno del Parlamento de Andalucía para dar cuenta de las razones reales que están detrás del cese del señor Figueroa, del que hemos conocido que desde hace ya más de seis meses está pidiendo que se le aparte de esas responsabilidades por sus vinculaciones con personas que se están investigando por parte de los juzgados", ha indicado Jiménez en un audio remitido a los medios.

Además, el diputado socialista ha valorado como especialmente "cínica e hipócrita" la actitud y la posición de la portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, que no tiene "ningún empacho" desde la portavocía del Consejo de Gobierno de estar "todo el día" pidiéndole explicaciones por sus nombramientos a la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, "y resulta que ella no da ninguna explicación sobre quién ha sido, nada más y nada menos, que su mano derecha como Interventor General de la Junta de Andalucía".

Así, el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, ha insistido en que España "tiene que explicar por qué ha mantenido en el cargo a Figueroa Teva, si eso se debe a que lo que se ha intentado es tapar este escándalo para que no se conociera antes de las elecciones que se celebraron el 17 de mayo, o es por los favores pagados". "Por lo que sabe el señor Figueroa de la gestión que ha hecho el gobierno del Partido Popular con los recursos públicos de la Junta de Andalucía", ha añadido.

"Tenemos que recordar que el señor Figueroa ha ejercido durante años una cacería a los interventores de la Junta de Andalucía que se han atrevido a cuestionar la gestión económica de Moreno. El señor Figueroa los ha perseguido, los ha apartado singularmente en el servicio andaluz de salud. De todo esto va a tener que dar explicaciones Carolina España y Juanma Moreno", ha apostillado.

Por estos motivos, Jiménez ha asegurado que van a presentar una solicitud de comparecencia ante el Pleno del Parlamento de Andalucía de España para que dé "explicaciones puntuales de todas y cada una de las circunstancias de la gestión del señor Figueroa y de las razones por las que de verdad se cesa al interventor general de la Junta de Andalucía".